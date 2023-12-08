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Сюжет:

В Британии пообещали оказывать Украине наилучшую военную помощь

Глава МИДа Кэмерон: Британия продолжит оказывать наилучшую военную помощь Украине
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Фото: commons.wikimedia.org/U.S. Embassy Kyiv Ukraine
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Власти Великобритании продолжат оказывать наилучшую военную помощь Украине с точки зрения как количества, так и качества. Такое заявление сделал 7 декабря министр иностранных дел страны Дэвид Кэмерон на пресс-конференции в Вашингтоне.

Он выразил уверенность в том, что США также не станут прекращать поддерживать киевский режим и смогут преодолеть трудности в конгрессе, который отказывается удовлетворять заявку Белого дома на дополнительное финансирование Киева.

«Я не хочу, чтобы у кого-либо оставались какие-то сомнения относительно того, что мы продолжим оказывать Украине наилучшую возможную помощь. <…> Вы последовательно видели очень весомый вклад Великобритании в плане не только количества, но и качества», — сказал Кэмерон.

Глава британского внешнеполитического ведомства напомнил, что именно Великобритания была первым государством, которое передало украинцам противотанковые комплексы, танки, артиллерию и средства дальнего огневого поражения. Кэмерон назвал продолжение поддержки Вооруженных сил Украины главной темой своего первого визита в Вашингтон в нынешнем качестве.

Глава британского МИДа также подчеркнул, что западные страны расходуют свои деньги на Украину с большой выгодой.

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Ранее, 3 декабря, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон уже пообещал убедить США продолжить помогать Украине. По его словам, страны НАТО обладают огромным экономическим потенциалом, который не используется для оказания необходимой помощи Украине.

При этом на фоне помощи Киеву собственные Вооруженные силы Великобритании нуждаются в финансировании. 4 декабря агентство Reuters сообщило, что британские вооруженные силы столкнутся с нехваткой финансирования в размере £17 млрд ($21,6 млрд) в течение следующих 10 лет из-за высокой инфляции и затрат на ядерные и военно-морские программы.

К примеру, 19 ноября таблоид The Sun сообщил, что самая крупная катастрофа королевского военно-морского флота Великобритании со времен Второй мировой войны была предотвращена в последнюю минуту. По данным издания, неисправность глубиномера на атомной подводной лодке со 140 членами экипажа на борту завела военный корабль в «опасную зону».

В январе этого года The Sun узнал о ремонте ядерного реактора британской подлодки болтами с клеем. Приклеенные болты — их было не менее семи — удерживали изоляцию на трубах охлаждающей реактор жидкости.

Запад усилил поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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