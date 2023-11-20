Критическая зона: британская атомная субмарина чуть не потерпела крушение

Атомная подводная лодка Vanguard BMC Великобритании вышла из-под контроля во время погружения в Атлантический океан. Причиной едва не случившейся катастрофы стала неисправность глубиномера. Согласно сообщению газеты The Sunот от 19 ноября, на борту находились экипаж из 140 человек и ракеты Судного дня «Трайдент-2». По данным издания, авария могла стать крупнейшей со времен Второй мировой войны, инженерам удалось предотвратить ее в последнюю минуту. Как проводится расследование инцидента и каково состояние военно-морского флота Великобритании — в материале «Известий».

Что известно о неисправности британской подлодки

Глубоководное судно готовилось к патрулированию Атлантического океана, когда вышла из строя навигационная система, указывающая на глубину погружения. Серьезная неисправность заставила командиров на борту поверить, что подводная лодка находится в горизонтальном положении, хотя на самом деле Vanguard входило в «критическую зону».

Инженеры, находившиеся в задней части судна класса «Авангард» длиной 490 футов (149 м), заметили несоответствие на вторичном глубиномере. Обнаружив опасную траекторию подводной лодки, они сразу же подняли тревогу. Затем экипаж постарался скорректировать курс, сумев в итоге остановить спуск судна с баллистическими ракетами «Трайдент-2» всего за несколько мгновений до того, как могла произойти катастрофа.

Фото: Getty Images/Jeff J Mitchell

В случае дальнейшего погружения субмарины 140 членов экипажа могли погибнуть, а сама подлодка выйти из строя. Согласно материалу издания, подобная авария могла спровоцировать сложную спасательную операцию по возращению сверхсекретного корабля, которую пришлось бы проводить в ускоренном темпе, «до того как русские доберутся до места происшествия».

Штаб Военно-морского флота Британии отказался давать комментарии таблоиду The Sun об операции. По факту происшедшего командование Королевского BMC начало расследование.

Vanguard BMC: ядерные носители Великобритании

В настоящий момент атомные подводные лодки (АПЛ) типа Vanguard являются единственными носителями ядерного оружия Соединенного Королевства после расформирования в 1998 году. С самого начала эксплуатации подводных лодок одним из решающих факторов стала стоимость программы. Было принято решение сократить общее число экипажей. Группа состоит из четырех атомных подводных лодок Vanguard. Все суда входят в состав 1-го дивизиона Королевской военно-морской базы Клайд, которая располагается в городе Фаслейне, Шотландия.

Фото: commons.wikimedia.org/MOD/Tam McDonald

Правительство страны представило на утверждение в парламент законопроект, который предусматривает замену флота субмаринами нового поколения. Сейчас только две субмарины находятся в эксплуатации. Первая АПЛ поставлена на капитальный ремонт, вторая проходит ходовые испытания, бюджет которых превысил £300 млн.

Другие инциденты с подлодкой Vanguard

Флагманская субмарина Vanguard в 2009 году в Атлантическом океане столкнулась с французским судном Le Triomphant. Союзники по НАТО выполняли миссии независимо друг от друга. Согласно официальной информации, инцидент обошелся без серьезных последствий. Оборонные ведомства приняли меры для предотвращения возможности повторения подобных случаев.

В ноябре 2022 года таблоид The Sun сообщил, что британской атомной подводной лодке пришлось прервать сверхсекретную миссию из-за пожара на борту. После объявления аварийной ситуации субмарина класса Vanguard поднялась на поверхность. Причиной возгорания стала неисправность электрооборудования. В ликвидации ЧП был задействован весь экипаж. Тогда один из источников издания уточнил, что каждый член Королевского флота проходит специальное обучение и является квалифицированным пожарным. Подобная подготовка позволяет быстро и эффективно реагировать на инциденты.

Фото: Getty Images/Jeff J Mitchell

В январе 2023 года руководство военно-морских сил Великобритании распорядилось провести расследование по факту ремонта на атомной подводной лодке Vanguard. На судне были обнаружены удерживающие изоляцию на трубах болты, прикрепленные к конструкции клеем. Отмечается, что некачественный ремонт обнаружили, после того как во время проверки отвалился один из болтов. Болты были повреждены из-за чрезмерной затяжки, а вместо того чтобы сообщить о поломке, гражданский персонал приклеил головки обратно с помощью обычного клея.

Vanguard BMC: разработка новых ударных подлодок

В октябре 2023 года правительство Великобритании подписало контракты на £4 млрд с ведущими предприятиями на разработку мощных ударных подводных лодок. Отмечается, что на замену субмарин типа Vanguard выделят в общей сложности £30 млрд из британского бюджета. Кроме того, вместо четырех нынешних атомных подводных лодок Королевские BMC получат три судна нового типа.