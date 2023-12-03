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Глава МИД Великобритании пообещал убедить США продолжить помогать Украине

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Фото: Global Look Press/Tech. Sgt. J.D. Strong Ii
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Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон пообещал убедить США продолжить помогать Украине. Об этом он заявил в колонке для газеты The Sun.

«На следующей неделе я отправлюсь в Вашингтон, чтобы работать с нашим ближайшим и сильнейшим союзником — США. Там идут дебаты о том, как помочь Украине и насколько долго. Я знаю, что аргументы о том, что европейская безопасность — это безопасность Америки и что диктаторов нельзя умиротворять, одержат победу. Я хочу заверить, что мы будем придерживаться выбранного курса и активизируем и других союзников», — написал он.

Кэмерон заявил, что страны НАТО обладают огромным экономическим потенциалом, который не используется для оказания необходимой помощи Украине.

«Сложите вместе экономики стран, поддерживающих Украину в борьбе с Россией, и мы превзойдем <…> почти в 30 раз. Благодаря поддержке, которую мы оказываем Украине, будь то артиллерийские снаряды или экономическая поддержка, мы должны учитывать эту экономическую мощь», — отметил глава МИДа.

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Ранее, 27 ноября, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что финансовая поддержка Украины со стороны США переживает критический момент. Он также напомнил, что пакет помощи Украине ожидает одобрения со стороны конгресса.

Днем ранее, 26 ноября, лидер демократов в сенате Чак Шумер сообщил, что верхняя палата конгресса 4 декабря проведет голосование о помощи Украине и Израилю. Также сенат проголосует за выделение дополнительной помощи по национальной безопасности.

До этого, 21 ноября, заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что США смогут продолжить оказывать помощь Киеву только при условии, что американский конгресс одобрит выделение из федерального бюджета дополнительных средств.

17 ноября Байден подписал законопроект о финансировании работы правительства страны без помощи Украине. Законопроект о временном финансировании, одобренный двумя палатами американского конгресса, также не предусматривает выделение помощи Израилю. За день до этого «Украинская правда» со ссылкой на источники писала, что американская сторона в октябре уже старалась намекнуть украинским властям на вероятное прекращение финансовой помощи со стороны Вашингтона.

Запад усилил поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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