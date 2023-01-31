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Sun узнала о ремонте ядерного реактора британской подлодки болтами с клеем

Sun: ядерный реактор британской подлодки Vanguard отремонтировали болтами с клеем
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Фото: commons.wikimedia.org/Defence Imagery/CPOA(Phot) Tam McDonald
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Руководство военно-морских сил Великобритании распорядилось провести расследование по факту ремонта ядерного реактора на подводной лодке Vanguard с помощью клея. Об этом написало издание The Sun во вторник, 31 января.

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«Военно-морские силы распорядились провести расследование, после того как рабочие на подводной лодке системы Trident подверглись риску катастрофы, склеив сломанные болты в камере ядерного реактора», — говорится в материале.

Приклеенные болты — их было не менее семи — удерживали изоляцию на трубах охлаждающей реактор жидкости, уточняется в материале. Они были обнаружены в этом месяце, до того как инженеры должны были впервые запустить реактор на полную мощность.

Отмечается, что некачественный ремонт был обнаружен только после того, как во время проверки на борту Vanguard отвалился один из склеенных болтов.

Выяснилось, что болты были поврежден из-за неуклюжей чрезмерной затяжки, но вместо того чтобы сообщить о повреждении, гражданский персонал оборонного подрядчика просто приклеил головки обратно с помощью обычного клея.

В ноябре 2022 года The Sun сообщала, что британская атомная подлодка Vanguard стоимостью £3 млрд прервала секретную миссию из-за пожара на борту. Отмечалось, что из-за ЧП, несмотря на быструю локализацию пожара, подлодке пришлось вернуться на военную базу HMNB Clyde в Фаслейне.

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