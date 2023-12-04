Реклама
Прямой эфир
Культура
Владимир Машков избран новым председателем Союза театральных деятелей РФ
Экономика
Минсельхоз РФ опроверг информацию о подорожании пельменей и колбасы на 20%
Мир
Число погибших в секторе Газа превысило 15,8 тыс. человек
Общество
В МЧС предупредили москвичей об аномальных морозах
Происшествия
В Воронежской области фура въехала в колонну Росгвардии
Мир
Премьер Словакии Фицо в разговоре со Шмыгалем исключил поставки оружия Украине
Политика
В МИД РФ заявили об отсутствии сообщений от Эстонии о возможном закрытии границы
Мир
Украинские СМИ сообщили о запросе главкома ВСУ 17 млн снарядов у США
Общество
Адвокат опровергла погашение Блиновской налогового долга на 1,4 млрд рублей
Мир
На Украине рассказали о рассмотрении офисом Зеленского планов отставки Залужного
Экономика
Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 91 рубля впервые с 14 ноября
Мир
WP заявила о признании военными на Украине безвыходной ситуации в зоне конфликта
Общество
Путин поблагодарил волонтеров за помощь бойцам СВО и их семьям
Мир
Белый дом предупредил конгресс о заканчивающихся средствах на помощь Украине
Мир
Reuters предупредило о нехватке $22 млрд у армии Великобритании

Reuters предупредило о нехватке $22 млрд у армии Великобритании

Reuters: армия Великобритании столкнется с нехваткой техники и оружия на $22 млрд
0
Фото: REUTERS/Ints Kalnins/File Photo
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Британские вооруженные силы столкнутся с нехваткой финансирования в размере £17 млрд ($21,6 млрд) в течение следующих 10 лет из-за высокой инфляции и затрат на ядерные и военно-морские программы, сообщило 4 декабря агентство Reuters.

Дефицит бюджета на новое оборудование и технику обнаружило государственное контрольно-ревизионное управление (NAO), которое осуществляет проверку финансовой отчетности организаций в Великобритании. По его данным, на новые вооружения и оборудование понадобится £305,5 млрд ($386 млрд) на 2023–2033 годы, что превышает бюджет на £16,9 млрд ($21,3 млрд).

По данным NAO, дыра в бюджете может образоваться из-за высокой инфляции, а также расходов на ядерные и военно-морские программы, поскольку страна работает над заменой систем ядерного сдерживания. Всё это привело к «заметному ухудшению» финансового положения британского военного ведомства.

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс, однако, заявил в ответ на отчет контрольного органа, что «министерство уверено в достаточности бюджетных средств». NAO же утверждает, что дефицит бюджета может быть даже больше ожидаемых сумм.

Ранее, 3 декабря, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон пообещал убедить США продолжить помогать Украине. По его словам, страны НАТО обладают огромным экономическим потенциалом, который не используется для оказания необходимой помощи Украине.

При этом на фоне помощи Киеву собственные Вооруженные силы Великобритании нуждаются в финансировании. Так, 19 ноября таблоид The Sun сообщил, что самая крупная катастрофа королевского военно-морского флота Великобритании со времен Второй мировой войны была предотвращена в последнюю минуту. По данным издания, неисправность глубиномера на атомной подводной лодке со 140 членами экипажа на борту завела военный корабль в «опасную зону».

Критическая зона: британская атомная субмарина чуть не потерпела крушение
Подлодка с ядерными ракетами могла утонуть в Атлантике из-за глубиномера

Великобритания располагает четырьмя подводными лодками типа Vanguard, но в настоящее время только две находятся в эксплуатации. Одна из субмарин проходит капитальный ремонт, другая — ходовые испытания после ремонта, бюджет которого превысил £300 млн.

В январе этого года The Sun узнала о ремонте ядерного реактора британской подлодки болтами с клеем. Приклеенные болты — их было не менее семи — удерживали изоляцию на трубах охлаждающей реактор жидкости.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023