Reuters предупредило о нехватке $22 млрд у армии Великобритании

Британские вооруженные силы столкнутся с нехваткой финансирования в размере £17 млрд ($21,6 млрд) в течение следующих 10 лет из-за высокой инфляции и затрат на ядерные и военно-морские программы, сообщило 4 декабря агентство Reuters.

Дефицит бюджета на новое оборудование и технику обнаружило государственное контрольно-ревизионное управление (NAO), которое осуществляет проверку финансовой отчетности организаций в Великобритании. По его данным, на новые вооружения и оборудование понадобится £305,5 млрд ($386 млрд) на 2023–2033 годы, что превышает бюджет на £16,9 млрд ($21,3 млрд).

По данным NAO, дыра в бюджете может образоваться из-за высокой инфляции, а также расходов на ядерные и военно-морские программы, поскольку страна работает над заменой систем ядерного сдерживания. Всё это привело к «заметному ухудшению» финансового положения британского военного ведомства.

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс, однако, заявил в ответ на отчет контрольного органа, что «министерство уверено в достаточности бюджетных средств». NAO же утверждает, что дефицит бюджета может быть даже больше ожидаемых сумм.

Ранее, 3 декабря, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон пообещал убедить США продолжить помогать Украине. По его словам, страны НАТО обладают огромным экономическим потенциалом, который не используется для оказания необходимой помощи Украине.

При этом на фоне помощи Киеву собственные Вооруженные силы Великобритании нуждаются в финансировании. Так, 19 ноября таблоид The Sun сообщил, что самая крупная катастрофа королевского военно-морского флота Великобритании со времен Второй мировой войны была предотвращена в последнюю минуту. По данным издания, неисправность глубиномера на атомной подводной лодке со 140 членами экипажа на борту завела военный корабль в «опасную зону».

Великобритания располагает четырьмя подводными лодками типа Vanguard, но в настоящее время только две находятся в эксплуатации. Одна из субмарин проходит капитальный ремонт, другая — ходовые испытания после ремонта, бюджет которого превысил £300 млн.

В январе этого года The Sun узнала о ремонте ядерного реактора британской подлодки болтами с клеем. Приклеенные болты — их было не менее семи — удерживали изоляцию на трубах охлаждающей реактор жидкости.