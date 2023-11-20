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Таблоид The Sun сообщил о едва не затонувшей британской атомной подлодке

The Sun: британская атомная подлодка едва не утонула в Атлантическом океане
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Фото: Open Government
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Крупная катастрофа Королевского военно-морского флота Великобритании со времен Второй мировой войны была предотвращена в последнюю минуту. Неисправность глубиномера на атомной подводной лодке со 140 членами экипажа на борту завела военный корабль в «опасную зону», сообщил таблоид The Sun 19 ноября.

Субмарина типа Vanguard десятилетней давности с ракетами Судного дня Trident-2 готовилась выйти на патрулирование, когда датчики, указывающие ее глубину, перестали работать. Это ввело командование в заблуждение о том, что лодка замерла, а на самом деле она погружалась.

Подлодка входила в «опасную зону» Атлантического океана, когда инженеры на корме заметили данные второго датчика глубины и подняли тревогу.

«В обязанности инженеров не входит контролировать глубину погружения подлодки, но они увидели, на какой глубине находятся, и поняли, что-то не так», — цитирует Life.ru источник британского издания.

The Sun не называет ни подлодку, ни глубины, о которых идет речь, по соображениям безопасности. Источник в военно-морских силах сообщил, что системы безопасности на субмарине позволяют в случае неисправности одной системы задействовать другую.

«Мы не комментируем операции. Наши подводные лодки продолжают дислоцироваться по всему миру, защищая национальные интересы», — ответили газете на запрос в штабе Военно-морского флота Британии.

Великобритания располагает четырьмя подводными лодками типа Vanguard, но в настоящее время только две находятся в эксплуатации. Одна из субмарин проходит капитальный ремонт, другая — ходовые испытания после ремонта, бюджет которого превысил £300 млн.

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В январе этого года The Sun узнала о ремонте ядерного реактора британской подлодки болтами с клеем. Приклеенные болты — их было не менее семи — удерживали изоляцию на трубах охлаждающей реактор жидкости. Руководство военно-морских сил распорядилось провести расследование.

Год назад, в ноябре 2022 года, британской атомной подводной лодке пришлось прервать сверхсекретную миссию из-за пожара на борту. Из-за ЧП подлодка вернулась на военную базу HMNB Clyde в Фаслейне.

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