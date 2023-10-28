В Норвегии заявили о возможном сокращении военной помощи Украине

Проблемы с электроэнергией на крупнейшем военно-промышленном заводе Норвегии Raufoss могут привести к снижению военной помощи для Киева, сообщает 28 октября Lenta.ru со ссылкой на обращение депутата парламента Норвегии Кари-Энн Йоннес, адресованном кабмину страны.

Парламентский запрос касается завода, принадлежащего компании Nammo, производящего от оружия до оборонной продукции и различных автомобильных запчастей.

Компания может не справиться со взятыми на себя обязательствами из-за нехватки электроэнергии в индустриальном парке Raufoss Это может способствовать ослаблению норвежского вклада в Украину в виде оборонных материалов, говорится в сообщении чиновника.

В связи со сложившейся ситуацией чиновница задает вопрос о планах правительства по этому поводу.

«Какие конкретные планы есть у правительства по обеспечению того, чтобы промышленный парк Raufoss, принадлежащий компании Nammo, и промышленность внутренних районов имели достаточный доступ к электроэнергии для дальнейшего развития норвежской оборонной промышленности и экологически чистого производства?» — спрашивает Йоннес.

Ранее, 26 октября, премьер-министр Словакии Роберт Фицо на встрече с депутатами сообщил, что страна не будет оказывать военную помощь Украине.

Фицо заявил, что выступает за прекращение боевых действий. Премьер Словакии подчеркнул, что ему всё равно, по какому мирному плану они завершатся. По его мнению, договариваться об этом должны Россия и США, так как «украинцы здесь не играют никакой роли».

20 октября президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в ходе телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что США продолжат снабжать Киев военной помощью.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.