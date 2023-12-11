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Великобритания передаст Украине два минных тральщика

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Фото: Global Look Press/Joerg Waterstraat/SULUPRESS.DE
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Великобритания поставит на Украину два минных тральщика типа Sandown для повышения безопасности в Черном море. Об этом 10 декабря сообщили в Минобороны Соединенного Королевства.

Отмечается, что корабли будут закуплены Украиной с помощью экспортно-кредитного агентства Великобритании.

В ведомстве уточнили, что кроме передачи тральщиков, Великобритания совместно с Норвегией создадут новую морскую коалицию. В ее состав войдут страны, желающие оказывать Украине военно-морскую помощь.

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7 декабря министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон сообщил, что власти страны продолжат оказывать наилучшую военную помощь Украине с точки зрения как количества, так и качества. Глава британского внешнеполитического ведомства также напомнил, что именно Великобритания была первым государством, которое передало украинцам противотанковые комплексы, танки, артиллерию и средства дальнего огневого поражения.

Ранее, 3 декабря, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон уже пообещал убедить США продолжить помогать Украине. По его словам, страны НАТО обладают огромным экономическим потенциалом, который не используется для оказания необходимой помощи Украине.

При этом на фоне помощи Киеву собственные Вооруженные силы Великобритании нуждаются в финансировании. 4 декабря агентство Reuters сообщило, что британские вооруженные силы столкнутся с нехваткой финансирования в размере £17 млрд ($21,6 млрд) в течение следующих 10 лет из-за высокой инфляции и затрат на ядерные и военно-морские программы.

Запад усилил поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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