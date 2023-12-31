В новогоднем послании премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что 2023 год стал для стран знаменательным, но вовсе не объемами поддержки Украины деньгами и оружием. О непоколебимой солидарности с Киевом глава британского правительства не упомянул вовсе в опубликованном на сайте правительства 31 декабря документе.

Сунак, рейтинг которого в середине декабря достиг рекордно низкой отметки — минус 49, сконцентрировался на экономике, внутренней политике, на достижениях правительства и внешних финансовых вливаниях в страну. Его правительство обеспечивает рост экономики, вдвое сократило инфляцию и добилось крупнейшего снижения налогов на бизнес в современной британской истории, заявил он.

«Мое новогоднее решение — продолжать двигаться вперед. Через шесть дней мы снизим налоги для 27 млн человек, что составит в среднем £450. Инфляция продолжит снижаться, что приведет к снижению стоимости жизни для всех», — пообещал премьер-министр.

Говоря о планах на новый год, Сунак заявил о развитии экономики страны и сокращении задолженности, снижении налогов и создании надежных источников энергии, поддержке британского бизнеса и образовании мирового уровня.

«Мы должны смотреть вперед, полные гордости и оптимизма за то, что мы можем сделать вместе, чтобы построить светлое будущее для всех. Это то, что я полон решимости сделать», — завершил он послание, пожелав всем непременно счастливого нового года.

15 декабря немецкая Die Welt со ссылкой на советника офиса президента Украины Владимира Зеленского сообщила, что Киев обеспокоен бездействием Великобритании в вопросе выделения новой военной помощи. Британия до сих пор не представила официальный бюджет военной помощи на 2024 год, что лишает Вооруженные силы Украины возможности планировать в долгую.

16 декабря вице-маршал авиации Британии в отставке Шон Белл указал на то, что преимущество Вооруженных сил (ВС) России над украинской армией становится очевиднее и шансы на победу Москвы растут. При этом Киев не добился значительных успехов на фронте.

11 декабря, главы европейских стран призвали премьер-министра Великобритании Риши Сунака вести себя, как Уинстон Черчилль, чтобы «восстановить лидирующую роль страны» в западной поддержке Украины.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. Решение было принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.