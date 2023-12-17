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В Британии заявили о всё более очевидном превосходстве России над ВСУ

Daily Express: Россия продолжает превосходить ВСУ
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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Преимущество Вооруженных сил (ВС) России над украинской армией становится очевиднее, и шансы на победу Москвы растут. Об этом 16 декабря заявил Daily Express вице-маршал авиации Британии в отставке Шон Белл.

Он считает, что Киев не добился значительных успехов на фронте, сейчас Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в уязвимом положении из-за разногласий на Западе по поводу оказания военной помощи.

«Киев получает помощь и оружие от своих европейских союзников, но этот поток замедлился до минимума, а помощь от США задерживается из-за блокирования законопроекта в конгрессе. Все эти ссоры играют на руку [президенту РФ] Владимиру Путину», — отмечается в материале.

По мнению Белла, Москва может уже разрабатывать «финальный план» по Украине, а президентские выборы в США способны ухудшить ситуацию для Киева.

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Ранее, 14 декабря, немецкая газета Die Zeit отметила, что визит президента Украины Владимира Зеленского в США обернулся для него провалом, что является фатальным для него и его страны. Отмечается, что год назад Зеленского встречали в Вашингтоне «как героя», однако сейчас все его просьбы о поставках Украине дополнительного оружия были напрасными.

До этого, 12 декабря, во время встречи с Зеленским президент США Джо Байден объявил, что подписал распоряжение о выделении еще $200 млн для Украины, но подчеркнул, что возможности Вашингтона помогать Украине приближаются к окончанию.

6 декабря американские власти заявили, что Украина потерпит поражение в конфликте с Россией без дополнительной помощи со стороны США. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что существует большой риск того, что Украина может проиграть.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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