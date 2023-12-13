Рейтинг одобрения деятельности премьер-министра Великобритании Риши Сунака достиг рекордно низкой отметки — минус 49. Об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного компанией YouGov 13 декабря.

Согласно исследованию, 70% участников опроса негативно отзываются о Сунаке, при этом положительного мнения о нем придерживается лишь 21% опрошенных. Отмечается, что рейтинг британского политика упал сразу на 10 пунктов по сравнению с ноябрем. Таким образом, показатели одобрения деятельности Сунака напоминают рейтинг Бориса Джонсона сразу после его отставки в 2022 году с поста главы правительства (минус 46).

Отмечается, что при этом предшественница Сунака Лиз Трасс имела еще более низкий рейтинг (минус 70).

Также по данным исследования, 32% респондентов позитивно высказываются о лидере оппозиционной Лейбористской партии Кире Стармере, однако большинство опрошенных (54%) негативно настроены по отношению к нему. В целом рейтинг одобрения лейбористов опустился на 14 пунктов ниже нуля, а правящей Консервативной партии — на 49 пунктов.

Опрос, в котором приняли участие 2 тыс. человек, был проведен 11–12 декабря. Максимально высокие показатели одобрения работы Сунака фиксировались в начале его правления — год назад, однако и тогда они были отрицательными (минус 19). В среднем в 2023 году рейтинг британского премьера, согласно исследованию, находился на уровне 33 пунктов ниже нуля.

11 декабря главы европейских стран призвали Сунака вести себя как английский политик Уинстон Черчилль и восстановить лидирующую роль Британии в западной поддержке Украины. С точки зрения лидеров стран ЕС, Великобритания в лице премьер-министра могла бы стать центром новой волны помощи Киеву.

28 ноября премьер-министр Великобритании Сунак отменил встречу со своим греческим коллегой Мицотакисом. По данным ряда британских СМИ, такое решение было принято из-за обвинения Грецией Британии в краже скульптур Парфенона — объектов культурного наследия Афин, которые на данный момент хранятся в Британском музее в Лондоне.

Политолог, старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин рассказал «Известиям», что спор о принадлежности скульптур Парфенона между Грецией и Великобританией вряд ли приведет к обострению отношений двух стран. Он также не исключил, что резкая реакция британского премьер-министра на вопрос о принадлежности скульптур Парфенона связана с приближением парламентских выборов в Великобритании, которые состоятся осенью 2024 года.

Еще в 2018 году на тот момент премьер-министр Греции Алексис Ципрас потребовал от своей британской коллеги Терезы Мэй вернуть мрамор Парфенона.

Однако в марте 2023 года газета The Guardian со ссылкой на Сунака сообщила, что Лондон не планирует возвращать артефакты.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.