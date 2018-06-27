Ципрас потребовал от Британии вернуть скульптуры Парфенона

Вернуть мрамор Парфенона — скульптуры, незаконно вывезенные в начале XIX века англичанами из Афин, — потребовал премьер-министр Греции Алексис Ципрас от премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Об этом во вторник, 26 июня, сообщил греческий телеканал ERT.

«Мрамор относится к мировому культурному наследию, но их естественное место в Парфеноне. Естественное их место там, где они были созданы», — цитирует его «РИА Новости».

Произведения древнегреческого искусства вывозились из Греции британским лордом Элгином в течение десяти лет, с 1802 по 1812 годы, разрешения ему удалось добиться взятками и обманом турецкой администрации, управлявшей оккупированной Грецией.

12 июня Ципрас заявил, что Скопье и Афины достигли «хорошего соглашения» по вопросу официального переименования Республики Македония в Северную Македонию.