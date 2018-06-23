Прямой эфир

Глава Минфина ФРГ уверен в скором финансовом выздоровлении Греции

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Греция в скором времени сможет поправить свое финансовое положение и самостоятельно заниматься рефинансированием. С таким заявлением выступил министр финансов Германии Олаф Шольц.

По его словам, Афины на пути скорого финансового выздоровления и самостоятельного рефинансирования. Также он отметил, что Греции еще предстоит выплатить налоги и кредиты, сообщает RT.

Кроме того, Шольц заявил, что помощь, оказанная греческой экономике во время кризиса, стала беспрецедентной акцией солидарности Евросоюза.

22 июня стало известно, что последний транш кредита для Греции от Европейского механизма стабильности (ESM) в рамках программы финансовой помощи составит €15 млрд.

Парламент Греции ранее проголосовал за пакет законов, принятие которого необходимо для завершения кредиторами третьей оценки программы реформ. Новые меры жесткой экономии вызвали волну протестов и забастовок, в которых принимали участие около 20 тыс. человек в Афинах и Салониках.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Афины и Скопье заключили соглашение о новом названии Македонии
Греческие ультраправые опровергли заявление властей о планах захвата парламента

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017