Глава Минфина ФРГ уверен в скором финансовом выздоровлении Греции

Греция в скором времени сможет поправить свое финансовое положение и самостоятельно заниматься рефинансированием. С таким заявлением выступил министр финансов Германии Олаф Шольц.

По его словам, Афины на пути скорого финансового выздоровления и самостоятельного рефинансирования. Также он отметил, что Греции еще предстоит выплатить налоги и кредиты, сообщает RT.

Кроме того, Шольц заявил, что помощь, оказанная греческой экономике во время кризиса, стала беспрецедентной акцией солидарности Евросоюза.

22 июня стало известно, что последний транш кредита для Греции от Европейского механизма стабильности (ESM) в рамках программы финансовой помощи составит €15 млрд.

Парламент Греции ранее проголосовал за пакет законов, принятие которого необходимо для завершения кредиторами третьей оценки программы реформ. Новые меры жесткой экономии вызвали волну протестов и забастовок, в которых принимали участие около 20 тыс. человек в Афинах и Салониках.