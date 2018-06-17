Афины и Скопье заключили соглашение о новом названии Македонии

Главы МИД Греции и Македонии Никос Котзиас и Никола Димитров в воскресенье, 17 июня, подписали договор, согласно которому бывшая югославская республика переименовывается в Республику Северная Македония. Об этом сообщило македонское информационное агентство.

Подписание соглашения прошло в греческой деревне Псарадес на границе Греции с Македонией и Албанией.

«Мы гордимся этим соглашением. Мы гордимся тем, что объединились вокруг решения, которое нас разделяло, и выбрали решение, которое объединяет нас», — заявил премьер-министр Македонии Зоран Заев, чьи слова приводит ТАСС.

После подписания документ должен быть одобрен парламентами двух стран. Кроме того, в Македонии он должен быть одобрен на референдуме.

Спор между странами по поводу названия бывшей югославской республики, которое совпадает с названием северной области Греции, ведется на протяжении 25 лет. Афины также выступали против вступления Македонии в ЕС и НАТО.

Стороны достигли соглашения по вопросу официального переименования Республики Македония в Северную Македонию 12 июня. Позже президент страны Георге Иванов отказался подписать достигнутый договор.