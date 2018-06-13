Президент Македонии отказался переименовывать страну

Президент Македонии Георге Иванов отказался подписать достигнутый накануне договор между Скопье и Афинами о переименовании страны. Об этом он заявил в обращении к нации.

«Такой наносящий ущерб договор, уникальный в истории человечества, для меня недостоин и неприемлем. С ним нарушается конституция, законы, разрушаются государственные институты. Я не буду легализовать политическую самодеятельность», — приводит слова Иванова «РИА Новости».

Он также призвал прекратить спекулировать на таких темах, как вступление в Евросоюз и НАТО.

12 июня Скопье и Афины достигли соглашения по вопросу официального переименования Республики Македония в Северную Македонию. Властям обеих стран предстоит подписать подлежащий ратификации договор. Осенью вопрос о переименовании вынесут на референдум, также может потребоваться внесение поправок в конституцию Македонии.

Спор между Македонией и Грецией по поводу названия бывшей югославской республики ведется на протяжении уже 25 лет. Название страны полностью совпадает с названием северной греческой области, из-за чего в Афинах опасаются, что на этом основании Скопье будет предъявлять свои права на регион. В связи с этими разногласиями Македония не может претендовать на вступление в ЕС и НАТО, поскольку в Греция блокирует любые переговоры на эту тему.