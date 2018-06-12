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НАТО приветствует договоренность Афин и Скопье о новом названии Македонии

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Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski
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Завершение работы над договором по конституционному названию Македонии поставит ее на путь в НАТО, считает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во вторник, 12 июня.

По мнению генсека, отсутствие территориальных претензий между двумя странами поможет Македонии войти в альянс.

Македония будет называться Республика Северная Македония, заявил во вторник премьер-министр страны Зоран Заев после разговора со своим греческим коллегой Алексисом Ципрасом, сообщает «РИА Новости».

Скопье и Афины пытались разрешить спор по поводу названия Македонии на протяжении 30 лет. Название страны полностью совпадает с названием северной греческой области. Греция добивается изменения названия и блокирует вступление Македонии в Евросоюз и НАТО. 

21 мая главная оппозиционная партия Македонии не поддержала новое название страны — Илинденская Македония, предложенное премьер-министром бывшей югославской республики Заевым.

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