НАТО приветствует договоренность Афин и Скопье о новом названии Македонии

Завершение работы над договором по конституционному названию Македонии поставит ее на путь в НАТО, считает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во вторник, 12 июня.

По мнению генсека, отсутствие территориальных претензий между двумя странами поможет Македонии войти в альянс.

Македония будет называться Республика Северная Македония, заявил во вторник премьер-министр страны Зоран Заев после разговора со своим греческим коллегой Алексисом Ципрасом, сообщает «РИА Новости».

Скопье и Афины пытались разрешить спор по поводу названия Македонии на протяжении 30 лет. Название страны полностью совпадает с названием северной греческой области. Греция добивается изменения названия и блокирует вступление Македонии в Евросоюз и НАТО.

21 мая главная оппозиционная партия Македонии не поддержала новое название страны — Илинденская Македония, предложенное премьер-министром бывшей югославской республики Заевым.