Греческие ультраправые опровергли заявление властей о планах захвата парламента

Представители греческой ультраправой партии «Золотая заря» опровергли заявление спикера парламента Никоса Вуциса о планах отрядов партии захватить здание парламента страны.

Вуцис заявил аккредитованным корреспондентам, что штурмовики партии готовили нападение на парламент. В партии заявили, что это — «ложь и клевета».

«Не было организованного плана нападения, и не было «штурмовых батальонов» «Золотой зари». Были простые демонстранты, в том числе семьи с детьми, державшие греческие флаги», — заявили в партии.

В субботу, 16 июня, возле парламента прошел митинг, несколько десятков человек предприняли попытку прорваться на его территорию, но были остановлены полицейскими.

«Золотую зарю» в Греции называют неонацистской, передает «РИА Новости». 15 июня ее депутат Константинос Барбарусис с трибуны парламента призвал армию совершить военный переворот и арестовать руководство страны, чтобы оно не подписало достигнутое соглашение о новом названии бывшей югославской республики Македония. Депутата исключили из фракции, а сам он подался в бега.

Главы МИД Греции и Македонии Никос Котзиас и Никола Димитров 17 июня подписали договор, согласно которому бывшая югославская республика переименовывается в Республику Северная Македония. Спор по этому поводу велся на протяжении 25 лет и объясняется тем, что название северной области Греции совпадало с названием республики, а потому Афины опасались возможных притязаний Скопье на эту территорию.