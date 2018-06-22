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Евросоюз переведет последние €15 млрд финансовой помощи Греции

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Фото: REUTERS/Costas Baltas
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Последний транш кредита для Греции от Европейского механизма стабильности (ESM) в рамках программы финансовой помощи составит €15 млрд.

Глава Еврогруппы Марио Сентено на пресс-конференции также заявил, что ЕС договорился о пакете ослабления долговой нагрузки, который включает в себя пролонгацию кредитов на 10 лет.

Всего Евросоюз выделил Греции €141,8 млрд, из которых не погашены примерно €130,9 млрд. Средняя продолжительность кредитов составляет более 30 лет.

Парламент Греции ранее проголосовал за пакет законов, принятие которого необходимо для завершения кредиторами третьей оценки программы реформ. Новые меры жесткой экономии вызвали волну протестов и забастовок, в которых принимали участие около 20 тыс. человек в Афинах и Салониках.

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