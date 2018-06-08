Аргентина и МВФ договорились о выделении кредита на $50 млрд

Власти Аргентины и Международный валютный фонд (МВФ) договорились о выделении стране кредиты в размере $50 млрд. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Как сообщает «РИА Новости», МВФ выделит денежные средства властям Аргентина на срок в три года.

9 мая президент страны Маурисио Макри заявил, что Аргентина начала переговоры о предоставлении гибкой кредитной линии с МВФ. Предполагалось, что аргентинские власти ведут переговоры о сумме в $30 млрд‍.

С начала 2018 года курс песо потерял около 20% своей стоимости. 8 мая утром он снизился на 4,61% до 23,41 песо за доллар США. После выступления Макри курс поднялся до 23,06 песо.

Кредит необходим стране в результате резкого падения курса национальной валюты. За время майского кризиса в Аргентине выступление президента стало первым, после него пресс-конференцию провел министр казначейства Николас Духовне.