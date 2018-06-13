В Еврокомиссии назвали условие предоставления Украине €1 млрд

Главным условием предоставления Украине новой макрофинансовой помощи от Евросоюза должна стать борьба Киева с коррупцией. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Предполагается, что ЕС выделит Украине €1 млрд. При этом Домбровскис указал, что данная помощь будет «строго связана» с проведением реформ на Украине.

«Борьба с коррупцией будет в центре политических условий в меморандуме о взаимопонимании, который должен быть согласован между ЕС и Украиной для этой помощи», — приводит «РИА Новости» выдержку из речи политика на слушаниях в Европарламенте.

Домбровскис подчеркнул, что данные Киевом обещания о принятии мер в борьбе с коррупцией и реализация условий договоренностей с ЕС на этот счет должны быть выполнены.

С 2015 года Украине также оказывает финансовую помощь Международный валютный фонд (МВФ). Взамен на транши страны Европы требуют от Киева проведения ряда реформ, среди которых создание антикоррупционного суда и рост тарифов на газ для населения.

В Верховной раде Украины 21 мая заявили, что Киев может выполнить не все условия и призвали шантажировать МВФ дефолтом.