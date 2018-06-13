Прямой эфир

В Еврокомиссии назвали условие предоставления Украине €1 млрд

0
Фото: Global Look Press/ZUMA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Главным условием предоставления Украине новой макрофинансовой помощи от Евросоюза должна стать борьба Киева с коррупцией. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Какой в этом долг
Почему Украине снова грозит дефолт

Предполагается, что ЕС выделит Украине €1 млрд. При этом Домбровскис указал, что данная помощь будет «строго связана» с проведением реформ на Украине.

«Борьба с коррупцией будет в центре политических условий в меморандуме о взаимопонимании, который должен быть согласован между ЕС и Украиной для этой помощи», — приводит «РИА Новости» выдержку из речи политика на слушаниях в Европарламенте.

Домбровскис подчеркнул, что данные Киевом обещания о принятии мер в борьбе с коррупцией и реализация условий договоренностей с ЕС на этот счет должны быть выполнены.

С 2015 года Украине также оказывает финансовую помощь Международный валютный фонд (МВФ). Взамен на транши страны Европы требуют от Киева проведения ряда реформ, среди которых создание антикоррупционного суда и рост тарифов на газ для населения.

В Верховной раде Украины 21 мая заявили, что Киев может выполнить не все условия и призвали шантажировать МВФ дефолтом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В раде назвали причину возможного дефолта на Украине
МВФ забеспокоился после отставки главы минфина Украины

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017