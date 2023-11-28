В МГИМО усомнились в эскалации между Грецией и Британией из-за мрамора Парфенона

Спор о принадлежности скульптур Парфенона между Грецией и Великобританией вряд ли приведет к обострению отношений двух стран. Об этом «Известиям» 28 ноября заявил политолог, старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин.

«Здесь существует достаточно жесткий потолок, и этот потолок связан с совершенно разными возможностями Британии и Греции как политических акторов. Эти возможности несопоставимы, Британия при всех тех проблемах, с которыми сталкивается, остается неизмеримо сильнее, чем Греция. Руководство Греции прекрасно это понимает, и здесь конфликт, дойдя до определенного уровня, просто погаснет и вернется в прежнее состояние. То есть он не исчезнет, но не будет так активно влиять на межгосударственные отношения», — считает Зудин.

Политолог также не исключил, что резкая реакция британского премьер-министра Риши Сунака на вопрос принадлежности скульптур Парфенона связана с приближением парламентских выборов в Великобритании, которые состоятся осенью 2024 года. Однако в первую очередь данный вопрос относится к проблеме колониального наследия.

«Это проблема колониального наследия в отношениях не только европейских стран со странами Азии, Африки и Латинской Америки, но и проблема интересным образом проявляется в отношениях европейских стран друг с другом. Она напоминает, что эти отношения, несмотря на все слова и заявления, не являются отношениями равноправных партнеров», — указал старший преподаватель МГИМО МИД РФ.

Ранее в этот день Сунак отменил встречу с греческим коллегой Кириакосом Мицотакисом. По данным ряда британских СМИ, такое решение было принято из-за обвинения Грецией в адрес Британии в краже скульптур Парфенона — объектов культурного наследия Афин, которые на данный момент хранятся в Британском музее в Лондоне.

Произведения древнегреческого искусства вывозились из Греции британским лордом Элгином в течение 10 лет, с 1802 по 1812 год, разрешения ему удалось добиться взятками и обманом турецкой администрации, управлявшей оккупированной Грецией. На сегодняшний день Афины добиваются возвращения незаконно вывезенных произведений искусства.

Еще в 2018 году на тот момент премьер-министр Греции Алексис Ципрас потребовал от своей британской коллеги Терезы Мэй вернуть мрамор Парфенона.

Однако в марте 2023 года газета Guardian со ссылкой на Риши Сунака сообщила, что Лондон не планирует возвращать артефакты.