Вредная Лиза: что экс-премьер Британии делает на Тайване

Экс-премьер Британии Лиз Трасс решила напомнить миру о себе весьма экстравагантным способом — она прилетела на Тайвань , где сделала массу крайне резких антикитайских заявлений. Реакция Пекина на это стала весьма умеренной — очевидно, по той причине, что бывшую главу британского правительства сочли политиком слишком мелкого калибра. А вот в самой Британии, правящие круги которой занимают в отношении КНР более взвешенную позицию, Лиз Трасс даже подверглась критике — некоторые консерваторы считают, что ее поездка рискует подорвать авторитет Риши Сунака на мировой арене.

Без лишних экивоков

То, что Лиз Трасс, ставшая второй после Маргарет Тэтчер отставной главой британского правительства, посещающей Тайвань, сразу ринется в бой против Китая, было ясно еще за несколько дней до того, как 16 мая вечером самолет с ней на борту приземлился в Тайбэе. Примерный текст ее речи в аналитическом центре Prospect Foundation (фонда, против которого Пекин ранее ввел санкции за поддержку тайваньской независимости) просочился в СМИ загодя. И, согласно ожиданиям, краткая сентенция ее выступления должна была свестись к тому, что Запад обязан не на словах, а «реально», при помощи «жесткой силы» защищать Тайвань от притязаний Китая, который, по ее мнению, — главная угроза демократии . Как показало само выступление 17 мая, Лиз Трасс этих ожиданий не подвела .

Бывшая премьер-министр Великобритании Лиз Трасс во время выступления с речью в Тайбэе Фото: REUTERS/Ann Wang

— Мы не можем притворяться, что у нас есть значимое сдерживание без жесткой силы. Если мы серьезно относимся к предотвращению конфликта в Южно-Китайском море, нам нужно серьезно подойти к сотрудничеству в области обороны , — отметила Трасс.

При этом она взяла на себя смелость предположить, что мир не может полагаться на Совбез ООН или Всемирную торговую организацию и вместо этого свободные страны должны работать вместе над созданием «экономического НАТО» для координации противодействия Пекину.

Тот же посыл наверняка будет звучать еще не раз и все последующие дни (в общей сложности Трасс пробудет на острове пять суток), в течение которых экс-премьер встретится с представителями политических и деловых кругов Тайваня.

Удивительными эти резкие заявления назвать сложно. Еще в свою рекордно короткую бытность премьером госпожа Трасс сообщала о планах официально объявить КНР главной внешнеполитической угрозой для Великобритании . И после ухода с поста ее антикитайский запал ничуть не остыл. Например, она оказалась в ряду первых критиков французского лидера Эммануэля Макрона, заявившего вскоре после апрельского визита в КНР, что Европа не должна следовать блоковому мышлению и втягиваться в чужие конфликты, в том числе в разногласия между США и Китаем вокруг статуса Тайваня.

Реакция на Тайване на приезд британского политика, понятное дело, оказалась благожелательной . В Prospect Foundation, в частности, отметили, что Лиз Трасс — «один из ключевых игроков в обеспечении безопасности Тайваньского пролива в международном видении Великобритании». Наверняка с благодарностью в Тайбэе восприняли и обещание Трасс подталкивать своего преемника и однопартийца — нынешнего премьер-министра Риши Сунака — закрыть в Соединенном королевстве китайские Институты Конфуция и отказаться от возобновления двух форумов Лондона и Пекина — экономического и финансового диалога, а также Совместной экономической и торговой комиссии.

Фото: Global Look Press/Wiktor Dabkowski

Трасс даже пообещала надавить на Риши Сунака с целью поддержки Лондоном вступления Тайваня в Транстихоокеанское партнерство (преференциальное торговое соглашение между странами Азиатско-Тихоокеанского региона) и недопуска туда Китая, оставив за скобками вопрос, при чем тут Великобритания , которая не участвует в этом соглашении 11 государств.

Внутрибританские нюансы

Многие в Соединенном королевстве отнеслись к тайваньской авантюре экс-премьера без особых восторгов . Несмотря на то что политический мейнстрим настроен по отношению к Китаю довольно критично, безоговорочно рвать все связи со второй экономикой мира Лондон не жаждет .

Преемник Трасс на посту премьера Риши Сунак, например, определил Китай в обновленном комплексном обзоре внешней и оборонной политики как страну, которая «бросает вызов, определяющий эпоху» . На контрасте с «угрозой», которой КНР хотела наречь Трасс, это показалось многим и в Лондоне, и в Пекине не столь агрессивным.

К слову, Риши Сунак даже намеревался провести личную встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в кулуарах саммита G20 на Бали в ноябре прошлого года, что должно было стать первым двусторонним общением лидеров Великобритании и Китая за пять лет. Но кулуарное рандеву тет-а-тет не состоялось из-за независящих от сторон причин — график G20 был пересмотрен на фоне инцидента с падением ракеты в Польше.

В конце апреля глава британского МИДа Джеймс Клеверли выступил с речью, заявив: « Для меня было бы ясно и легко — возможно, даже удовлетворительно — объявить новую холодную войну и сказать, что наша цель — изолировать Китай… Ясно, легко, приятно — и неправильно . Потому что это было бы предательством наших национальных интересов и преднамеренным непониманием современного мира».

Фото: Global Look Press/BBC/Jeff Overs

На фоне такой взвешенной позиции официального Лондона сразу несколько однопартийцев-консерваторов обвинили Трасс в том, что ее «эгоистичная» поездка осложнит линию британского правительства в отношении Китая . Особенно в канун первой для Риши Сунака встречи с коллегами по G7 в конце недели, на которой речь пойдет в том числе и о том, как Западу вести себя с Пекином.

— Китай не признает поездку Трасс независимой от правительства, но истолкует это как инструкции от Даунинг, 10. Таким образом, это усложняет собственную позицию правительства в отношении Китая, — заметил председатель комитета по обороне палаты общин Тобиас Эллвуд.

Поездка вызовет «очень негативную враждебную реакцию со стороны китайцев» , высказал опасения и бывший министр иностранных дел Малкольм Рифкинд. Председатель специального комитета по иностранным делам Алисия Кернс, в свою очередь, отозвалась о визите Трасс на Тайвань как «худшем виде Instagram-дипломатии» . Еще один неназванный член кабинета министров тори выразил надежды, что «она не спровоцирует вторжения», очевидно, намекая на гневную реакцию Пекина на августовский визит в Тайбэй ныне экс-спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.

— Риши Сунак долгое время пытался лавировать между двумя группировками внутри Консервативной партии и даже поддался давлению синофобов, объявив о завершении «золотой эры» отношений с Китаем. Но в апреле глава МИДа Клеверли дал понять, что в отношении Китая будет выстраиваться более острожная политика, заявив, что Лондон станет делать это с учетом того, что «ни один вопрос мировой политики нельзя решить без Китая» , — напомнила «Известиям» ведущий научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы Кира Годованюк.

Фото: Global Look Press/Xinhua/Li Ying Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и бывшая премьер-министр Великобритании Лиз Трасс

По ее словам, визит на Тайвань Лиз Трасс, которая относится к крылу «ястребов» внутри Консервативной партии, свидетельствует о серьезном давлении части однопартийцев на нынешний кабинет с целью ужесточить позицию в отношении КНР и оказывает правящим кругам медвежью услугу, ведь эта поездка вызовет лишь раздражение Китая, в отношении которого Сунак пытается сгладить риторику.

Впрочем, в Пекине пока предпочли воздержаться от излишне гневных отповедей и традиционных китайских предупреждений в адрес Лондона. Представитель посольства КНР в британской столице разве что назвал визит Лиз Трасс «опасным политическим шоу, которое не принесет Соединенному Королевству ничего, кроме вреда» . А для китайского экспертного сообщества это стало отличным поводом позубоскалить относительно попыток экс-премьера заработать на поездке давно потерянный политический капитал.