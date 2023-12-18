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Советник Зеленского обвинил Британию в проблемах ВСУ из-за отсутствия помощи

Советник Зеленского: если Британия остановит поддержку, это создаст проблемы ВСУ
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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Alberto Pezzali
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Бездействие Великобритании в вопросе выделения Украине новой военной помощи беспокоит Киев. Об этом 15 декабря сообщило немецкое издание Die Welt со ссылкой на советника офиса президента Украины Владимира Зеленского.

Собеседник отметил, что Британия до сих пор не представила официальный бюджет военной помощи на 2024 год. По его словам, для Вооруженных сил Украины (ВСУ) это означает невозможность планировать свои действия на долгосрочную перспективу, а также заранее покупать оружие и боеприпасы. Всё это может сказаться на ходе боевых действий, заключил чиновник.

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Ранее, 16 декабря, вице-маршал авиации Британии в отставке Шон Белл указал на то, что преимущество Вооруженных сил (ВС) России над украинской армией становится очевиднее и шансы на победу Москвы растут. При этом Киев не добился значительных успехов на фронте, и сейчас ВСУ находятся в уязвимом положении из-за разногласий на Западе по поводу оказания военной помощи, отметил военный.

До этого, 11 декабря, главы европейских стран призвали премьер-министра Великобритании Риши Сунака вести себя, как Уинстон Черчилль, чтобы «восстановить лидирующую роль страны» в западной поддержке Украины.

Днем ранее в британском минобороны заявили, что страна поставит на Украину два минных тральщика типа Sandown для повышения безопасности в Черном море. Известно, что корабли будут закуплены Киевом с помощью британского экспортно-кредитного агентства.

7 декабря глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон сообщил, что власти королевства продолжат оказывать наилучшую военную помощь Украине с точки зрения как количества, так и качества.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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