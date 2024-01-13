Главы МИД Украины и Франции провели встречу в Киеве

Министры иностранных дел Украины и Франции Дмитрий Кулеба и Стефан Сежурне провели встречу в Киеве. Об этом 13 января сообщил Кулеба в своем X (бывш.Twitter).

«Мы обсудили интеграцию Украины в ЕС и НАТО, ужесточение санкций против России и создание механизма использования российских активов в интересах Украины. Мы также договорились содействовать и расширять дальнейшее украинско-французское оборонное сотрудничество», — написал Кулеба.

В ходе пресс-конференции по итогам встречи Кулеба также призвал страны «большой семерки» и Европейского союза (ЕС) принять меры по перекрытию поставок в Россию товаров, содержащих военные компоненты.

По словам Кулебы, Франция поддерживает интеграцию Украины в Евросоюз и соблюдение конкретных сроков на этом пути. Сежурне в ответ заявил, что помощь Парижа Киеву будет долгосрочной.

Сежурне возглавил МИД Франции 11 января. На этой должности он сменил Катрин Колонна.

12 января премьер-министр Великобритании Риши Сунак посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Сунак заявил, что Великобритания в рамках нового пакета военной помощи в 2024 году поставит дополнительное количество дальнобойных ракет, противотанковых средств и артиллерийских снарядов. Отмечалось, что из общей стоимости пакета — £2,5 млрд ($3,19 млрд) — около $255 млн будет направлено на закупку и производство военных дронов.