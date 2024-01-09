Премьера министра: почему кабмин Франции возглавил Габриэль Атталь

Назначение во Франции нового премьер-министра Габриэля Атталя — свидетельство ослабления поддержки властей страны, считают опрошенные «Известиями» эксперты. 8 января в отставку ушла глава кабмина Элизабет Борн, которая занимала этот пост с 2022 года. Французский лидер решил сменить премьера из-за недовольства населения непопулярными реформами и как следствие в связи со снижением его собственного рейтинга. При этом Эммануэль Макрон опасается и роста влияния правых сил, позиции которых становятся прочнее в преддверии выборов в Европарламент, намеченных на июнь 2024 года.

Смена премьер-министра

Новый 2024 год ознаменовался первыми кадровыми перестановками во французском правительстве. 8 января пост премьер-министра оставила Элизабет Борн. Его она занимала с мая 2022 года. Во французской прессе писали, что отставка ей грозила с лета прошлого года в связи с массовыми протестами на фоне непопулярной пенсионной реформы, однако Эммануэль Макрон этого не позволил. По сообщениям СМИ, президент медлил с увольнением Элизабет Борн из-за сомнений по поводу кандидатуры преемника. Сама глава кабмина якобы тоже надеялась, что ей все же удастся остаться в премьерском кресле.

Претендентов было несколько: министр обороны Себастьян Лекорню, глава Минфина Брюно Ле Мэр, министр экологии Кристоф Бешю и даже экс-председатель Национальной ассамблеи Ришар Ферран. Тем не менее новым главой правительства стал соратник Эммануэля Макрона — министр образования Габриэль Атталь. Молодой политик примкнул к партии президента «Вперед, Республика» (сейчас ее название «Возрождение») сразу после ее создания в 2016 году. Тогда ему было всего 27 лет. Позже он стал пресс-секретарем партии, а в 29 лет уже получил первое назначение в правительство, став государственным секретарем Министерства национального образования. Примечательно, что Габриэль Атталь состоит в «гражданском партнерстве» с депутатом Европарламента и бывшим политическим советником Стефаном Сежурне.

Уход Элизабет Борн и назначение Габриэля Атталя стало закономерным решением Макрона. Отставка Борн случилась на фоне крайне непопулярной реформы. Она предполагала постепенное повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет к 2030 году и была одобрена правительством весной прошлого года. Нововведение было нужно, чтобы пополнить бюджетные средства для выплат пенсионерам. По официальным данным, в 2023 году для этих нужд не хватало €13,5 млрд. Реформа же должна позволить накопить к 2030 году более €17 млрд. Впрочем, эта мера не имела поддержки в обществе, и поэтому в Елисейском дворце решили принять ее в обход парламента на основе статьи 49.3 конституции. К слову, это был 11-й раз, когда кабинет Элизабет Борн прибег к использованию данной статьи. Люди вышли на массовые протесты, которые удалось усмирить с огромным трудом.

Директор франко-российского аналитического центра «Обсерво» Арно Дюбьен считает, что приход Габриэля Атталя должен снизить градус недовольства в обществе.

— Габриэль Атталь — любимчик парижской прессы и президентского большинства, — отмечает Арно Дюбьен. — Он оказался популярным, потому что на посту министра образования стал говорить то, что большинство французов хотели услышать. Но в этом много пиара. Не факт, что его назначение повлияет на изменение общей линии и укрепление позиций самого Макрона.

Однако, по словам аналитика, многие видят в новом премьер-министре возможного преемника действующего президента: «Он олицетворяет левое крыло большинства, и у него явно есть даже президентские амбиции».

Доктор публичного права, приглашенный профессор МГУ им. М.В. Ломоносова Карин Беше-Головко считает, что назначение Габриэля Атталя связано с ослаблением позиций Макрона на фоне снижения его рейтинга.

— Политика, которую он проводит, достаточно непопулярна, — отметила она в разговоре с «Известиями». — Он хочет как бы поменять людей, проводя ту же политику, но при этом дать надежду людям, что он их слышит и понимает.

Следует отметить, что Габриэль Атталь набрал популярность в связи с показательным запретом осенью 2023 года носить во французских школах абайи (длинные традиционные арабские платья). Решение властей он объяснил приверженностью светскому характеру образования.

Однако, по словам Карин Беше-Головко, политические взгляды Атталя на деле мало отличаются от либеральных: «Он чисто глобалист, как и Макрон. В этом смысле президент полностью может опираться на него», — считает она. При этом Атталь выглядит как «типичный француз». И не исключено, что Макрон такой перестановкой пытается повысить свою популярность среди электората.

Усиление правых партий в Европе

Следует отметить, что Эммануэлю Макрону все сложнее оттягивать голоса у правых популистов, ставящих во главу угла борьбу с миграцией. В декабре прошлого года парламент принял пакет законов, ужесточающих условия проживания для иностранцев. Новые меры коснутся, в частности, студентов, беженцев и воссоединяющихся семей. Среди одобренных изменений квоты на легализацию иностранцев, залог за получение студенческого вида на жительство (ВНЖ), ограничения социальных выплат, лишение гражданства за убийство полицейского и ВНЖ — за несоблюдение «принципов Республики».

Многие обозреватели отмечают, что принятые меры оказались самым жестким иммиграционным законом за последние 40 лет. Показательно: глава фракции «Национальное объединение» в нижней палате французского парламента Марин Ле Пен, выступающая за ужесточение миграционной политики, назвала это «идеологической победой» своей партии.

А сторонники Макрона стремились к другому эффекту. Одобрив жесткую версию закона, они стремились оттянуть голоса у правопопулистов. Его открыто поддержали Элизабет Борн и глава МВД Жеральд Дарманен.

Арно Дюбьен уверен, что подобное свидетельствует скорее о слабости властей и росте влияния идей «Национального объединения». Согласно опросам, на выборах в Европарламент президентская партия «Возрождение» рискует набрать около 20% голосов, что будет на 10 п.п. меньше, чем у «Национального объединения».

— Опросы за последние шесть месяцев показывают около 30-31% на европейских выборах, чего никогда не было. Может они и не наберут столько, тем не менее тенденция налицо, — отметил Дюбьен. — Марин Ле Пен начинает усиливать свои позиции в двух нишах французского электората — высококвалифицированные кадры и пенсионеры, а без них нельзя получить большинство.

К слову, по данным Politico, к середине декабря деятельность Эммануэля Макрона на посту президента поддерживали лишь 30%. А согласно опросу, проведенному агентством CorioLink совместно с Французским институтом общественного мнения (Ifop), большее число французов предпочли бы пропустить по кружке пива с Марин Ле Пен, а не с Макроном: глава «Национального объединения» набрала 35%, а президент — 28% (в 2017 году этот показатель составлял 25% и 44% соответственно).

Профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко считает, что усиление «правых» политиков в Европе неизбежно.

— В перспективе правые партии будут играть все большую роль в жизни Европы, — заявил эксперт «Известиям». — Европу постепенно охватывает волна милитаризации. Возвращение полноценных крупных вооруженных сил, о чем говорил, например, глава Минобороны ФРГ Борис Писториус потребует изменения и системы школьного образования, и системы воспитания молодежи, то есть разворота к «правым» ценностям. На левых — армию не построить.

Тем временем в ФРГ усиливается рейтинг партии «Альтернатива для Германии», за которую сейчас готовы проголосовать около 23% избирателей. В ноябре в Словакии к власти пришла Smer во главе с премьером Робертом Фицо, который выступает против роста нелегальной миграции. Президент России Владимир Путин назвал таких людей, как Фицо и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, «пронацональными» политиками. «Они защищают свои интересы национальные. Таких нет больше, их просто нет», — заявил он.