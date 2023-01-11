Выйти за покой: для чего Францию зовут на всеобщую забастовку

У французов , давно прославившихся на весь мир любовью к забастовкам, появился новый повод для протестов . На этой неделе правительство представило пенсионную реформу, в соответствии c которой возраст выхода на заслуженный отдых будет повышен до 64 лет. Профсоюзы предсказуемо отреагировали негативно, призвав граждан к забастовке 19 января . Против реформы выступают и многие политические силы страны, что существенно снижает шансы на прохождение реформы в парламенте, где партия президента Макрона не имеет большинства. Зачем Пятой республике реформировать систему пенсий и почему это не нравится большинству — в материале «Известий» .

На второй круг

Если верить выкладкам Организации экономического сотрудничества и развития, на фоне других промышленно развитых стран мира Франция всегда отличалась довольно низким возрастом выхода на пенсию . Отдыхать от праведных трудов нация начинает в 62 года. Но при этом тратит на обеспечение своих пенсионеров куда больше остальных — порядка 14% от национального объема производства .

И хотя в последние годы финансы государственной пенсионной системы Пятой республики были довольно сбалансированы (ее профицит в 2022 году, к примеру, составил €3,2 млрд), в долгосрочном плане большинство прогнозов неизменно сулили ей дефицит. В частности, по оценкам французского Совета по пенсионной ориентации при правительстве, в ближайшее десятилетие он составит от 0,5 до 0,8 пункта ВВП, или около €10 млрд в год.

Адаптировать пенсионную систему к реалиям нового времени прежде всего за счет повышения возраста ухода на заслуженный покой пытались многие лидеры Франции, но неизменно сдавали в итоге назад. К слову, так поначалу поступил и нынешний глава Елисейского дворца Эммануэль Макрон , обещавший сделать пересмотр пенсионной системы центральным элементом своей реформаторской программы, еще только вступая в должность президента в 2017 году. Впрочем, первая попытка Макрона обязать сограждан работать дольше споткнулась не столько о протесты (хотя они, разумеется, были — по данным МВД республики, в декабре 2019-го на улицы вышли 806 тыс. человек), сколько о пандемию COVID-19 , ради преодоления которой французскому правительству пришлось повременить со всем остальным.

В 2023 году власти решили попытать счастья с пенсионной реформой вновь. 10 января премьер Элизабет Борн представила публике план, согласно которому французы должны будут работать еще два года до 64 лет , прежде чем смогут уйти на пенсию. При этом окончательно это правило вступит в силу лишь в 2030 году, а до того, повышать пенсионный возраст намерены постепенно — на три месяца в год, начиная с ближайшего сентября. Ну а для того, чтобы получать полную пенсию, с 2027-го французам будет необходимы 43 года трудового стажа.

Все в сад!

С момента выступления премьера Борн не успело пройти и пары часов, как восемь крупнейших профсоюзов страны, и ранее высказывавших свое несогласие с затеваемыми мерами, призвали французов устроить 19 января «первый большой день мобилизации» (с явным намеком, что будут и другие такие дни). А попросту говоря, всеобщую забастовку.

— Мы выступаем против этой реформы, поскольку она несправедлива. Она ударит по самым скромным работникам — тем, кто рано начал трудиться. Какими бы ни были компенсационные меры, итог будет одним и тем же: подавляющему большинству из них придется работать на два года дольше, — сказали «Известиям» в пресс-службе Французской демократической конфедерации труда (CFDT).

При этом, как заявил французской прессе секретарь CFDT Иван Рикордо, цель мобилизации состоит в том, чтобы заставить правительство вообще отказаться от любого повышения возраста, а не вести переговоры о каких-либо компенсационных мерах .

Разумеется, идея работать дольше не понравилась и рядовым французам — согласно опросу Odoxa-Agipi, опубликованному в начале января, восемь из десяти жителей страны выступают против повышения возраста выхода на пенсию. При этом, как признал тот же Рикордо, «если честно, ни мы, ни правительство не в состоянии оценить способность этого несогласия перерасти в социальную мобилизацию».

Впрочем, на руку профсоюзам может сыграть накопившееся недовольство населения инфляцией и энергокризисом , что вполне способно объединить людей под знаменами выступлений против пенсионной реформы. Это, к слову, хорошо понимают и власти. Неспроста еще на прошлой неделе Эммануэль Макрон пообещал повысить зарплаты врачам и оказать разовую помощь пекарям, сталкивающимся с резким ростом счетов за электричество, в явной попытке сбить накал недовольства хотя бы у части сограждан.

Диспозициях в партиях

Недовольство населения — не единственный вызов для президента Пятой республики и его сторонников. Пенсионную реформу должен одобрить парламент, и этот путь обещает быть тернистым, поскольку с лета прошлого года пропрезидентская партия «Возрождение» утратила там большинство . Социалисты, крайне левая «Франция непокоренная» и ультраправое «Национальное объединение» без лишних раздумий дали дружно понять, что не поддержат затею властей. «Французы могут рассчитывать на нашу решимость заблокировать эту несправедливую реформу», — пообещала, в частности, лидер последнего Марин Ле Пен.

Так что многое, если не все, будет зависеть от итоговой позиции консервативной партии «Республиканцы». За последние месяцы эта политическая сила не раз поддерживала некоторые законодательные инициативы пропрезидентской партии, и на этот раз глава фракции республиканцев в нижней палате парламента Оливье Марле дал понять, что партия власти «услышала нас», согласившись на ряд предложений по пенсионным изменениям.

Но уверенности в том, что все республиканцы до единого поддержат пенсионную реформу Макрона, которая попадет на голосование в парламент не раньше мая, нет.

— Экс-премьер Франции Мишель Рокар говорил, что пенсионная реформа может привести к отставке трех-четырех правительств . Это, конечно, было некоторым преувеличением, но для страны это действительно не первая попытка реформировать пенсионную систему, — напомнил «Известиям» ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. — Но откладывать ее уже нельзя, для Макрона, который не смог провести реформу в свою первую пятилетку, это будет потерей лица.