Великая французская забастовка: страну охватили акции протеста

18 октября во Франции прошла всеобщая забастовка, к проведению которой активно призывали профсоюзы. До этого в Париже устроили марш «Против дорогой жизни», в котором, по словам активистов, приняло участие около 140 тыс. человек. Помимо этого, протестуют нефтяники, транспортники, студенты и преподаватели. Одни собираются вернуться к работе и учебе, другие — бастовать и дальше. О том, как накаляется обстановка в европейской стране и во что она может вылиться, — в материале «Известий».

Стачка на прокачку

«Во вторник, 18 октября, французские профсоюзы начали общенациональную забастовку, требуя повышения зарплат на фоне многолетней инфляции, что поставило президента Эммануэля Макрона перед одним из самых сложных вызовов с момента его переизбрания в мае этого года» , — описывает происходящее во Франции Reuters.

Во всеобщей стачке приняли участие госслужащие, среди них работники государственных больниц, частных клиник и домов престарелых, студенты и некоторые преподаватели, молодежные организации, а также работники разных отраслей. Ее организовал один из самых активных и боевых профсоюзов страны — Всеобщая конфедерация труда.

Так, компания Eurostar была вынуждена отменить отправление некоторых поездов. В частности, это коснулось международного сообщения в направлении Испании и Великобритании, также с перебоями ходили поезда между Парижем и Лиможем, Бордо и Марселем.

Великая французская забастовка Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Уже не первую неделю в стране бастуют сотрудники нефтеперерабатывающих заводов ExxonMobil и TotalEnergies. Они требуют улучшить условия труда. Несмотря на подписание соглашения о повышении заработной платы с двумя профсоюзами, забастовка на трех из пяти нефтеперерабатывающих заводах и на пяти крупных топливных складах TotalEnergies продолжилась.

Их поддерживают представители и других энергетических компаний, в частности EDF. В результате работа около десятка электростанций по всей стране полностью или частично приостановлена.

В последние дни обстановка в Пятой республике стремительно накаляется — всё больше зреет недовольство местных жителей. Забастовки на транспорте привели к остановке работы нефтеперерабатывающих заводов, вызвав тем самым острую нехватку бензина. Из-за этого на заправочных станциях выросли огромные очереди, рассказала «Известиям» студентка Айседора Демиртас, живущая в Бордо.

«Мы с друзьями собирались провести выходные в Тулузе — это всего в паре часов езды от Бордо, однако не смогли поехать, потому что было сложно найти бензин. Многие жаловались, что долго стояли в огромной очереди, а потом топливо закончилось» , — пояснила девушка.

Великая французская забастовка Лидер крайне левых Жан-Люк Меланшон и лауреат Нобелевской премии по литературе Анни Эрно принимают участие в парижской акции Фото: Getty Images/NurPhoto

Одним из самых мощных протестов стал марш «Против дорогой жизни», который прошел в Париже. «Тысячи протестующих, среди которых французский лауреат Нобелевской премии по литературе Анни Эрно, [известная своими левыми взглядами], вышли на улицы французской столицы в знак протеста против роста цен, а также для усиления давления на правительство президента Франции Эммануэля Макрона», — сообщают западные СМИ.

По словам организаторов, в марше участвовали свыше 140 тыс. активистов. В частности, они призывали принять чрезвычайные меры против стремительного роста цен, требовали повышения заработной платы, замораживания стоимости электроэнергии и платы за аренду жилья и товары первой необходимости, повышения налогообложения сверхдоходов.

«Руководство Макрона погружает Францию в хаос», — заявил лидер крайне левых Жан-Люк Меланшон. Еще один депутат из этой же левой партии «Непокоренная Франция» Эрик Дуар назвал марш демонстрацией силы, готовой показать, что «возможен другой мир, если все вместе и все едины». А один из участников марша, бывший железнодорожник Эрик Дуар, заявил, что все хотят жить достойно, имея ту покупательную способность, которая была у них раньше.

НАТО выйти

На акции протеста в Париже некоторые демонстранты настаивали на том, чтобы Франция покинула Североатлантический альянс. Скандируя «Выйдем из НАТО», они требовали отставки президента Эммануэля Макрона, призывая его правительство прекратить поставки оружия Киеву, поскольку начавшийся украинский конфликт спровоцировал серьезный энергетический кризис в Европе.

Великая французская забастовка Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Лидер французских ультраправых Марин Ле Пен пообещала в случае победы на президентских выборах «вновь покинуть военное командование возглавляемого Соединенными Штатами альянса».

Проблема в том, что в отличие от Ле Пен большинство протестующих не называет истинные причины происходящего, считает доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина.

— А ведь это происходит из-за конфликта на Украине, который Франция активно поддерживает и фактически спонсирует украинский режим, соглашается на антироссийские санкции, которые наносят удар по всей французской экономике. Сейчас энергоресурсы очень дорого стоят, это никак не позволяет восстановить производство, не говоря уже о создании новых типов производства. Новую стратегию власти предложить не могут, — полагает эксперт.

Политолог отметила, что в целом во Франции регулярно проходят социальные протесты и иногда представители разных групп и общественно-политических движений объединяются в единый протест.

Великая французская забастовка Фото: REUTERS/Benoit Tessier

— Сейчас серьезно активизировались левые силы, выступающие единым фронтом. Но данные протесты нужно рассматривать в большей степени как инструмент политической борьбы, а не как реализацию социальных чаяний населения. По большей части акцент сделан на то, что Макрон не справляется, он принимает неверные решения, у него нет соответствующей компетенции, он не понимает, что происходит в стране, выполняет чьи-то чужие решения вопреки воле населения. Протесты в меньшей степени направлены на поиск причины и на то, чтобы показать свое недовольство украинским кризисом. Они скорее направлены на то, что Макрон не справляется. Это политический инструмент давления и попытка левых сил сформировать общее движение. Вряд ли эти шествия приведут к серьезному изменению политики, поскольку и до этого во Франции были выступления, например «желтых жилетов», но они не привели к изменению законов, — уверена специалист.

Ставятся другие цели

В свою очередь, исследователь общественных движений и протестов в Университете Эст-Кретей в Париже Реми Бургиньон выделил отличия нынешних забастовок от «желтых жилетов».

«Этот конфликт сильно отличается от «желтых жилетов». Тогда это было движение, инициированное населением. На этот раз движение возглавляют профсоюзы. Так что это скорее классический социальный конфликт. С Эммануэлем Макроном мы имеем правительство, которое озабочено не столько «социал-демократией», сколько напористостью и решительными действиями. Таким образом, в нем не участвуют такие организации, как профсоюзы. Правительство ведет себя так, как будто это просто конфликт внутри компании. Оно вмешивается, обязывая отдельных работников к службе, но не вмешивается в переговоры» , — резюмировал эксперт.

Наталья Еремина подчеркнула, что во время пандемии было много демонстраций против антиковидных ограничений.

Великая французская забастовка Фото: REUTERS/Eric Gaillard