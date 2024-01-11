Главой МИД Франции назначен Стефан Сежурне
Генеральный секретарь президентской партии «Возрождение» Стефан Сежурне назначен министром иностранных дел Франции. Об этом 11 января сообщил телеканал BFMTV.
На этой должности он сменил Катрин Колонна.
В публикации уточняется, что всего через два дня после назначения Атталя новым премьер-министром страны уже были утверждены несколько министров. Так, Эрик Дюпон-Моретти стал министром юстиции, а Бруно Ле Мэр — министром экономики. Приска Тевено назначена официальным представителем правительства вместо Оливье Верана.
Министром внутренних дел и заморских территорий назначен Жеральд Дарманен.
9 января стало известно о назначении Атталя премьер-министром Франции, он сменил на этом посту Элизабет Борн, которая за день до этого подала в отставку.
Атталь получил свое первое назначение в правительстве президента Франции в возрасте 29 лет. В 2018 году он был назначен на пост госсекретаря при министре национального просвещения и молодежи в правительстве Эдуара Филиппа. С 2020-го по 2022-й Атталь занимал должность министра-делегата по вопросам общественных счетов при французском минфине. В июле 2023 года его назначили на пост министра образования страны.