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Главой МИД Франции назначен Стефан Сежурне

BFM: новым главой МИД Франции назначен Стефан Сежурне
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Vincent Isore
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Генеральный секретарь президентской партии «Возрождение» Стефан Сежурне назначен министром иностранных дел Франции. Об этом 11 января сообщил телеканал BFMTV.

На этой должности он сменил Катрин Колонна.

В публикации уточняется, что всего через два дня после назначения Атталя новым премьер-министром страны уже были утверждены несколько министров. Так, Эрик Дюпон-Моретти стал министром юстиции, а Бруно Ле Мэр — министром экономики. Приска Тевено назначена официальным представителем правительства вместо Оливье Верана.

Министром внутренних дел и заморских территорий назначен Жеральд Дарманен.

9 января стало известно о назначении Атталя премьер-министром Франции, он сменил на этом посту Элизабет Борн, которая за день до этого подала в отставку.

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Атталь получил свое первое назначение в правительстве президента Франции в возрасте 29 лет. В 2018 году он был назначен на пост госсекретаря при министре национального просвещения и молодежи в правительстве Эдуара Филиппа. С 2020-го по 2022-й Атталь занимал должность министра-делегата по вопросам общественных счетов при французском минфине. В июле 2023 года его назначили на пост министра образования страны.

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