Габриэль Атталь стал новым премьер-министром Франции
Министр образования Франции, 34-летний Габриэль Атталь стал новым премьер-министром страны. Об этом 9 января сообщает BFMTV.
Таким образом он стал самым молодым главой кабинета министров за всю историю государства. Как указывает телеканал, Атталь всего пять месяцев назад занял пост министра образования страны.
Предыдущий премьер-министр страны Элизабет Борн подала в отставку с поста премьер-министра Франции накануне, 8 января. Французский президент Эммануэль Макрон выразил ей благодарность за проделанную работу. После этого телеканал France 24 назвал Атталя ее наиболее вероятным преемником.
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