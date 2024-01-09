AFP сообщило о разногласиях в окружении Макрона по кандидатуре нового премьера
Объявление нового премьер-министра Франции после отставки Элизабет Борн затянулось из-за разногласий в окружении президента страны Эммануэля Макрона. Об этом во вторник, 9 января, сообщает AFP.
Имя нового главы кабмина должно было стать известно накануне вечером, однако было перенесено на утро следующего дня. При этом ожидается, что должность получит 34-летний министр образования Габриэль Атталь.
При этом с назначением Атталя не согласны глава минфина Брюно Ле Мэр, министр иностранных дел Жеральд Дарманен и один из ближайших соратников Макрона — лидер центристской партии Modem Франсуа Байру. С Ле Мэром, в частности, Атталь работал до июля 2023 года, пишет «РИА Новости» со ссылкой на статью.
Отмечается, что в пользу Атталя может сыграть поддержка французов, которая способна помочь президентской партии на предстоящих летом выборах в Европарламент.
Предыдущий премьер-министр Франции Элизабет Борн подала в отставку с поста премьер-министра Франции накануне, 8 января. Макрон выразил ей благодарность за проделанную работу. После этого телеканал France 24 назвал Атталя ее наиболее вероятным преемником. В случае назначения Атталь станет самым молодым премьер-министром страны.