СМИ назвали вероятного преемника экс-премьера Франции Борн

Министр образования Габриэль Атталь является наиболее вероятным преемником Элизабет Борн на посту премьер-министра Франции. Об этом в понедельник, 8 января, сообщает телеканал France 24.

Элизабет Борн ушла в отставку с поста премьер-министра Франции ранее в этот день. Президент страны Эммануэль Макрон принял отставку Борн, после чего выразил благодарность за проделанную работу.

По данным телеканала, Макрон готовился объявить о долгожданных перестановках в кабинете министров, пытаясь придать новый импульс последним трем годам своего президентства.

Кандидатура нового премьера может быть названа уже во вторник утром, уточняет телеканал. Помимо Атталя, возможными кандидатами на место Борна являются 37-летний министр обороны Себастьен Лекорню и 43-летний Жюльен Денорманди, бывший министр сельского хозяйства. Однако кандидатура министра образования является приоритетной.

В случае назначения Атталь станет самым молодым премьер-министром Франции, добавил France 24.

До этого, 4 января, телеканал BFMTV сообщал, что Макрон готовится сделать ряд кадровых перестановок в правительстве, а также отправить в отставку Борн. Тогда отмечалось, что ее место могут занять министр обороны Себастьян Лекорню, глава минфина Брюно Ле Мэра, министр экологии Кристоф Бешу, министр образования Габриэль Атталь или экс-председатель нацсобрания Франции Ришар Ферран.

Об отставке премьер-министра во Франции заговорили после того, как летом 2023 года она провела пенсионную реформу в обход парламента, из-за чего жители Франции вышли на массовые акции протеста.

Также 11 декабря Макрона попросил об отставке глава МВД Франции Жеральд Дарманен после того, как депутаты отклонили его законопроект о миграции. Он предусматривал ужесточение миграционных правил, таких как упрощение высылки нелегальных мигрантов. Президент прошение министра внутренних дел не принял.