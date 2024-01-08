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Элизабет Борн ушла в отставку с поста премьер-министра Франции

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Panoramic
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Премьер-министр Франции Элизабет Борн ушла в отставку с поста главы правительства. Об этом сообщает 8 января французский телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.

Отмечается, что президент страны Эммануэль Макрон принял отставку Борн, после чего выразил благодарность за проделанную работу. Глава государства отметил, что от всего сердца благодарит экс-премьер-министра за ее «образцовую работу на благо нации».

«Ваша работа на благо нашей страны каждый день была примером. Вы воплощали в жизнь реформы со смелостью, вовлеченностью и решимостью. От всего сердца спасибо», — указал он в сообщении в соцсети X (бывш. Twitter).

Как отмечает агентство Reuters, смена премьер-министра во Франции «произошла после года, омраченного политическим кризисом, вызванным спорными реформами пенсионной системы и иммиграционного законодательства».

После отставки Борн продолжит исполнять свои обязанности до назначения нового состава правительства. Имя ее преемника пока не называется. Новый кабинет министров во Франции будет сформирован за пять месяцев до выборов депутатов в Европарламент.

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До этого, 4 января, телеканал BFMTV сообщал, что Макрон готовится сделать ряд кадровых перестановок в правительстве, а также отправить в отставку Борн. Тогда отмечалось, что ее место могут занять министр обороны Себастьян Лекорню, глава минфина Брюно Ле Мэра, министр экологии Кристоф Бешу, министр образования Габриэль Атталь или экс-председатель нацсобрания Франции Ришар Ферран.

Об отставке премьер-министра во Франции заговорили после того, как летом 2023 года она провела пенсионную реформу в обход парламента, из-за чего жители Франции вышли на массовые акции протеста.

Также 11 декабря Макрона попросил об отставке глава МВД Франции Жеральд Дарманен после того, как депутаты отклонили его законопроект о миграции. Он предусматривал ужесточение миграционных правил, таких как упрощение высылки нелегальных мигрантов. Президент прошение министра внутренних дел не принял.

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