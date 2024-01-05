Во Франции заявили о планах Макрона отправить премьера в отставку

Президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшие дни отправит в отставку премьер-министра страны Элизабет Борн и сделает ряд кадровых перестановок в правительстве, сообщил 4 января французский телеканал BFMTV.

Как отмечается, информацию о грядущей отставке подтверждает перенос первого в 2024 году совета министров, который изначально был намечен на 3 января.

По данным источника телеканала в окружении Макрона, он может дождаться 17 января, когда будет вынесен приговор министру труда Оливье Дюссо по делу о фаворитизме.

Место премьера после отставки Борн могут занять министр обороны Себастьян Лекорню, глава минфина Брюно Ле Мэра, министр экологии Кристоф Бешу, министр образования Габриэль Атталь или экс-председатель Нацсобрания Франции Ришар Ферран.

Кроме того, данные опроса Elabe для издания Echos говорят о том, что популярность Борн упала на три пункта, а 66% респондентов требуют ее отставки.

Об отставке Борн во Франции заговорили после того, как летом 2023 года она провела пенсионную реформу в обход парламента, из-за чего жители Франции вышли на массовые акции протеста.

Кроме того, 11 декабря, глава МВД Франции Жеральд Дарманен попросил об отставке после отклонения депутатами законопроекта о миграции. Он предусматривал ужесточение миграционных правил, таких как упрощение высылки нелегальных мигрантов. Макрон прошение министра внутренних дел не принял.