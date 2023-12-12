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Глава МВД Франции запросил отставку после отклонения законопроекта о миграции

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Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq
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Глава МВД Франции Жеральд Дарманен попросил об отставке после отклонения депутатами законопроекта о миграции. Об этом в понедельник, 11 декабря, сообщает издание Le Monde.

Законопроект предусматривал ужесточение миграционных правил, таких как упрощение высылки нелегальных мигрантов. За отклонение законопроекта проголосовали 270 депутатов национального собрания (нижней палаты парламента. — Ред.) при необходимых 268. После голосования представители оппозиции призвали Дарманена уйти в отставку.

Президент Франции Эммануэль Макрон прошение министра внутренних дел не принял.

Дарманен занимает пост главы МВД с 6 июля 2020 года. До этого он в течение трех лет был министром государственного действия в министерстве финансов Франции.

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В октябре издание Bloomberg отмечало, что в Евросоюзе (ЕС) сильно взволнованы большим количеством мигрантов, приехавших в блок. Тем не менее, как передавало агентство, европейские политики стараются обходить тему миграции стороной, поскольку этот вопрос может разрушить карьеру государственных деятелей.

В Европе в настоящее время обсуждается принятие миграционного соглашения, основанного на концепции «обязательной солидарности». Согласно ей, страна может либо принять определенное число мигрантов, либо оплатить их прием другими государствами Евросоюза. Однако данное соглашение вызывает недовольство многих стран.

Так, польское руководство 6 октября заявило, что Польша заблокировала принятие решения о расселении нелегальных мигрантов по Европе. Варшава предложила Евросоюзу усилить границы и прекратить социальную поддержку нелегалов, подчеркнув, что в стране нет социальной помощи для мигрантов.

Недовольство соглашением выразила и Ирландия. Ее премьер-министр Лео Варадкар в том же месяце отмечал, что новое соглашение ЕС может привести к тому, что Ирландия начнет платить деньги другим странам союза, вместо того чтобы добровольно принимать дополнительных мигрантов.

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