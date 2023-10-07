Bloomberg сообщило о произошедшем дипскандале на саммите в Гранаде из-за миграции

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджа Мелони стали зачинщиками дипломатического скандала, произошедшего на неформальном саммите Европейского политического сообщества в испанской Гранаде. Об этом сообщает 6 октября агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

Собеседник Bloomberg отметил, что Макрон и Мелони на саммите решили провести посвященную проблеме миграции встречу с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

«Премьер-министр Испании Педро Санчес счел, что это отвлекает от официальных переговоров, которые уже проводились под его руководством, и в раздражении отменил совместную пресс-конференцию с Сунаком в четверг», ― приводит агентство слова собеседника.

Также журналистам стало известно, что в Евросоюзе (ЕС) взволнованы большим количеством мигрантов, приехавших в блок. Тем не менее, заявил анонимный источник в дипкорпусе ЕС, европейские политики стараются обходить тему миграции стороной, поскольку этот вопрос может разрушить карьеру государственных деятелей.

В агентстве подчеркнули, что новое миграционное соглашение ЕС основано на концепции «обязательной солидарности». Согласно ей, страна может либо принять определенное число мигрантов, либо оплатить их прием другими государствами Евросоюза.

Ранее в этот день на саммите ЕС в Гранаде премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Польша заблокировала принятие решения о расселении нелегальных мигрантов по Европе. Моравецкий отметил, что именно позиция Польши сдержала процесс принудительной релокации нелегальных мигрантов. Он предложил Евросоюзу усилить границы и прекратить социальную поддержку нелегалов, подчеркнув, что в Польше нет социальной помощи для мигрантов.

За день до этого премьер-министр Лео Варадкар отметил, что новое соглашение ЕС может привести к тому, что Ирландия начнет платить деньги другим странам союза, вместо того чтобы добровольно принимать дополнительных мигрантов.

На встрече с журналистами на саммите европейских лидеров в Гранаде, где обсуждались вопросы поддержки Украины, миграции и возможного вступления новых стран в ЕС, Варадкар сообщил, что Ирландия просто не в состоянии принять больше мигрантов, пока не решится ситуация с размещением.