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Власти Ирландии заявили о невозможности добровольно принимать беженцев

Премьер-министр Ирландии Варадкар: страна не может добровольно принимать мигрантов
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Фото: Global Look Press/CNP/AdMedia
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Новое соглашение Евросоюза (ЕС) может привести к тому, что Ирландия начнет платить деньги другим странам союза вместо того, чтобы добровольно принимать дополнительных мигрантов. Об этом в четверг, 5 октября, заявил ирландский премьер-министр Лео Варадкар, передает The Irish Examiner.

«За последний год или два мы приняли огромное количество людей, может быть, 100 тыс. человек с Украины и других частей мира, так что мы сейчас находимся в другом месте как страна, и нам действительно трудно вместить то количество людей, которое у нас есть», — сказал Варадкар.

На встрече с журналистами на саммите европейских лидеров в Гранаде, где обсуждались вопросы поддержки Украины, миграции и возможного вступления новых стран в ЕС, Варадкар сообщил, что Ирландия просто не в состоянии принять больше мигрантов, пока не решится ситуация с размещением.

«Конечно, это не значит, что мы будем отказывать людям, приезжающим в Ирландию; мы не будем этого делать. Но добровольно принять больше людей — это совсем другое дело», — добавил ирландский премьер-министр.

Новое миграционное соглашение ЕС основано на концепции «обязательной солидарности». Согласно ей, страна может либо принять определенное число мигрантов, либо оплатить их прием другими государствами Евросоюза.

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Ранее, 2 октября, Центр по работе с беженцами в городе Утрехт (Нидерланды) оказался парализован из-за большого потока переселенцев, приехавших с Украины. Мэр Утрехта Шарон Дейксма призвала власти Нидерландов выделить для беженцев дополнительные места, поскольку «99% приютов страны переполнены».

До этого, 30 сентября, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что на внешних границах Европейского союза (ЕС) стоит ввести дополнительный контроль, так как в Германию в настоящее время устремляется слишком большой поток беженцев. По его словам, на данный момент в Германии находится слишком много беженцев и это «не может продолжаться дальше».

Между тем 20 сентября стало известно о планах Варшавы сократить финансовую поддержку украинских беженцев в 2024 году. Решения о продлении пособий мигрантов с Украины пока нет. В пособия входит предоставление разрешений на работу, бесплатный доступ к школам, медицинскому обслуживанию, семейным пособиям и др. Страна уже потратила около 2,4 млрд злотых ($550 млн).

Страны Европы начали размещать на своих территориях украинских беженцев с начала проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, о которой она объявила 24 февраля 2022 года.

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