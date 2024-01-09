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Что известно о новом премьер-министре Франции Габриэле Аттале

34-летний Габриэль Атталь стал самым молодым премьером Франции в истории страны
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Luc Nobout
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Кресло премьер-министра Франции 9 января занял Габриэль Атталь, до сих пор занимавший пост главы минобразования республики. Он стал самым молодым премьером в истории страны. Чем известен 34-летний политик, рассказывают «Известия».

Габриэль Атталь — биография

Будущий государственный служащий родился 16 марта 1989 года в пригороде Парижа Кламар, а большую часть жизни провел в столице. Его отец был адвокатом, а впоследствии вместе с матерью работал в продюсерской компании.

В 2006 году Атталь вступил в Социалистическую партию, тем самым став участником политической жизни страны. Образование новоиспеченный премьер получил на юридическом факультете университета Пантеон-Ассас, а в 2013 году выпустился из Института политических исследований со степенью магистра в области связей с общественностью.

Габриэль Атталь — карьера

Его первой ступенью на политическом поприще стала должность советника министра социальных вопросов и здравоохранения, которую Атталь получил в 2012 году. Через два года политик был избран в муниципальный совет города Ванв.

За год до президентских выборов 2017-го он присоединился к движению «Вперед!», участники которого впоследствии сформировали партию Эммануэля Макрона «Вперед, Республика!». Именно его в ходе плебисцита поддерживал Атталь.

В том же 2017 году он стал депутатом Национального собрания Франции по итогам парламентских выборов.

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Следующим шагом в политической карьере Атталя стала должность государственного секретаря министра национального образования Жана-Мишеля Бланкера, которую он занял в 2018 году.

Тогда же Атталя назначили официальным представителем президентской партии «Вперед, Республика!» (с 2022 года — «Возрождение. — ред.). С октября 2018 политик стал государственным секретарем министерства национального образования. В его ведении оказались вопросы молодежной политики и занятости.

В 2020 году по предложению президента Франции Эммануэля Макрона он стал госсекретарем и официальным представителем правительства Франции, самым молодым его членом. С мая 2022 года занимал пост министра-делегата общественных счетов при министре экономики и финансов.

В июле 2023 года Атталь занял кресло министра национального просвещения и по делам молодежи. В августе чиновник ввел запрет на ношение традиционной мусульманской женской одежды абайи в образовательных учреждениях страны. Эта норма была признана конституционной.

Помимо политической карьеры Атталь пробовал себя и на сцене — появлялся в роли камео в кинокартинах «Прекрасная смоковница» (2008), «Ваша очередь говорить» (2019) и других.

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