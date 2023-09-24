Вуаля Николя: экс-президент Франции вернулся в политическую жизнь страны

Николя Саркози вновь вышел на политическую арену Франции. Всё началось в середине августа с презентации автобиографической книги Le Temps des Combats («Время сражений»), в которой экс-президент подверг критике недавнего соратника Эммануэля Макрона за внутри- и внешнеполитические просчеты. Затем Саркози дал несколько интервью европейской прессе, в которых высказал ряд крамольных для французского политика тезисов. Однако для некогда главы Пятой республики последовавший вал негатива из Елисейского дворца и со страниц mainstream-изданий не страшен. Он по-прежнему популярен во Франции и стремится использовать геополитический кризис в своих целях. Подробности — в материале «Известий».

С Украиной так нельзя

Самое «страшное» из произнесенного, разумеется, касалось России и украинского кризиса. В двух больших интервью Le Figaro и Die Welt Саркози повторил тезис о необходимости договариваться с Москвой и уважать ее обеспокоенности по поводу собственной безопасности. Кроме того, он заявил, что не видит ни возможности, ни целеосообразности вступления Украины в ЕС и НАТО, сравнив позицию Брюсселя с таковой в отношении Турции. Анкара пытается интегрироваться в европейские структуры с 1987 года, но, как и Украина, едва ли когда-нибудь там окажется. «Мы прельщаем людей ложными посулами, хотя знаем, что они заведомо невыполнимы», — заявил Саркози. Более того, он упомянул Бухарестский саммит НАТО 2008 года, где неконсервативная администрация Буша продвигала идею о вступлении Киева и Тбилиси в альянс, но столкнулась с противодействием со стороны Франции (в лице Саркози) и Германии. Саркози подчеркнул, что идеальным решением был бы нейтральный и внеблоковый статус Киева.

Экс-президент также буквально повторил вопросы американских и европейских правоконсерваторов относительно цели и стратегии «войны до конца» и помощи Украине «столько, сколько понадобится», назвав эти лозунги иллюзорным и добавив, что почти ничего из случившегося (например, возвращение Крыма в Россию) не изменить. «В этом деле европейские интересы не совпадают с американскими. Мы не можем зациклиться на этой странной идее — воевать, не ведя официально объявленной войны! От нас требуют четко артикулировать нашу стратегию, особенно если военные действия на Украине продлятся долго. Дипломатия, переговоры и обмен мнениями были и остаются единственными способами, чтобы прийти к приемлемому решению. Без компромиссов не обойтись», — сказал он в интервью Die Welt.

Саммит НАТО в Бухаресте в 2008 году Фото: AP Photo/Michel Euler

Как пример результативности такой дипломатии Саркози в выпущенной в августе автобиографии «Время сражений» привел свои переговоры с Москвой, по итогам которых (план Медведева – Саркози) российские войска были выведены из Грузии, а Тбилиси подписал соглашение с Абхазией и Южной Осетией. «Долг президента Франции — сохранять открытым путь к диалогу с Россией», — сказал Саркози в интервью телеканалу TF1.

Однако всё это было уже после приснопамятной истории со ставшими благодаря Макрону достоянием публики телефонным переговорам с Владимиром Путиным. И за это президент Франции получил такой же красноречивый отзыв от предшественника, что и ранее от собеседника. «Это не тот уровень, на котором должен действовать глава государства. Он таким образом наносит удар по авторитету самого института президента Франции», — отметил Саркози на презентации книги.

Отдельно следует отметить, что ничего из сказанного и написанного в книге в действительности не делает из Саркози союзника Москвы, однако, как отмечают эксперты, его позиция о необходимости диалога с Россией на основе взаимного уважения национальных интересов является в современной Франции одновременно ренегатством и привилегией, доступной только значительным политическим фигурам , отмечает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Арина Преображенская.

Книга Николя Саркози «Время сражений» Фото: Global Look Press/IMAGO/Sandrine THESILLAT

— Саркози один из немногих, кто решился упрекнуть французские медиа в отсутствии дискуссии. Стоит отнести Марин Ле Пен к республиканскому полю, и тебя назовут фашистом. Стоит сказать что-то нейтральное по украинскому конфликту, сразу становишься «российским агентом». И это действительно так. Воинствующий мейнстрим очень сильно искажает восприятие реальности в сегодняшней Франции, — подчеркнула эксперт.

Пассаж относительно украинского кризиса, конечно же, вызвал огромную волну негодования. Причем отдельные тезисы даже удостоились реакции Елисейского дворца. На так называемой «Крымской платформе» в конце августа Эммануэль Макрон повторил официальную позицию Парижа: непризнание Крыма и поддержка евроинтеграционных устремлений Киева.

Как считает Саркози, постепенное изменение «посреднической» стратегии Макрона на решительно прокиевскую произошло из-за давления со стороны восточноевропейских союзников.

Много о личном

Французская пресса между тем особенно отмечает разлад в отношениях Саркози и Макрона. Проявившиеся между ними разногласия касаются не только внешнеполитической стратегии нынешнего хозяина Елисейского дворца. На всем протяжении первого срока Макрон регулярно прибегал к личным консультациям Саркози. Однако, как пишет последний, ни одна из его рекомендаций не была воплощена в жизнь. Например, проект пенсионной реформы, вызвавший по всей Франции волну протестов. «Мы знаем, что случилось с пенсионным проектом, который выбрал Макрон. <…> Я советовал Макрону отказаться от этого, потому что был уверен, что это не будет работать. Он не послушал, и всё произошло, как я предсказывал», — пишет Саркози.

Расхождение во взглядах Макрона и Саркози, судя по всему, проявилось с начала второго срока действующего президента, говорит заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО РАН Павел Тимофеев.

— Макрон себя позиционирует как либерал-центрист, но многие, исходя из внешней политики, его считают правым политиком. Он хорошо знаком Саркози и неоднократно прибегал к его помощи. Для президента это было способом почерпнуть новые знания, ибо Саркози, будучи ветераном политической жизни, куда более опытен. Мы точно знаем, что после событий на Украине Макрон обращался к нему и Олланду за консультациями. Однако сегодня во Франции многие отмечают, что поведение Макрона сильно изменилось после переизбрания, — комментирует эксперт.

Президент Франции Эммануэль Макрон и Николя Саркози Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Vincent Isore

Медийную активность экс-президента Франции можно было бы списать на распространенное для европейских политиков запоздалое прозрение, если бы не одно но. Саркози по-прежнему весьма популярен среди французов.

По различным опросам и исследованиям он стабильно входит в топ-5 по популярности, уступая только действующим политикам: Марин Ле Пен, министру экономики Брюно Ле Мэру, Жордану Барделла (преемник Ле Пен в «Национальном объединении»), но всегда опережая Эммануэля Макрона.

В этой связи логично возникает вопрос о возможном возвращении Саркози на первые роли во французской политике. Однако эксперты сходятся во мнении, что такое развитие событий маловероятно по целому ряду причин.

Как считает Павел Тимофеев, в таком случае Саркози будет рассчитывать или на должность в европейских структурах, или на позицию политического советника у нового французского лидера.

— В 2012 году Саркози проиграл Олланду, а в 2016-м он не добился успеха на праймериз против Фийона и Жюппе. Считалось, что после этого — Саркози сам подтверждал это в заявлениях — его время подошло к концу. Но мне сложно представить, чтобы Саркози действительно решил вернуться в большую политику в полном смысле этого слова. Впрочем, нельзя исключать, что в условиях геополитической турбулентности многие французы решат, что столь опытные политики могут быть полезными, — отмечает собеседник.

Саркози популярен, но его политическая карьера до сих пор находится под вопросом еще и из-за судебного преследования, напоминает Арина Преображенская.

Голосование во Франции Фото: Global Look Press/XinHua/Sebastien Courdji

— Саркози остается довольно популярным политиком во Франции. В последних опросах он занимал четвертое место (46%), уступая Эдуарду Филиппу, Брюно Ле Мэру (министр экономики) и Габриэлю Атталю. Эта популярность также относится и к его внешнеполитическим решениям, которые он принял в эпоху своего президентства. Однако его будущее во многом связано с проблемами с французским правосудием. Он был осужден на один год условно за торговлю влиянием в ходе президентской гонки 2012 года. А еще есть незаконченное дело о «ливийских деньгах», якобы потраченных на его избирательную кампанию, — указала Преображенская.

Сам Саркози, судя по всему, ставит на министра внутренних дел и заморских территорий Жеральда Дарманена. По крайней мере, французская пресса называет последнего его ставленником. Впрочем, чего экс-президент точно не планирует, так это уходить из политики насовсем. А быть на вторых ролях его не устраивает, отмечает Павел Тимофеев.

— Французы традиционно хотят видеть на посту главы государства «сильного политика». Таким образом, с лета следующего года соответствующие дискуссии усилятся. Есть Эдуард Филипп, соратник Макрона. Есть Жеральд Дарманен, человек Макрона, но при этом — ученик Саркози. Если они сохранят свои амбиции, то кто-то, возможно, будет представлять республиканцев. А значит, вероятно, они будут заинтересованы в консультациях Саркози. Работать в правительстве или быть на незначительных позициях ему едва ли интересно. Поэтому вариантов два: должность в международных организациях или статус «серого кардинала», — подытожил эксперт.