Рим Парижу не товарищ: обида итальянцев и британское раскаяние

Когда наконец все мужчины и женщины в мире будут равны, в каких городах Земли комфортнее всего жить и из-за кого французский лидер Эммануэль Макрон поступил не по-товарищески в отношении Италии. Самые любопытные события уходящей недели — в подборке «Известий» .

Не быстро дело делается

Полное гендерное равенство в мире сможет наступить только через 131 год. Такой неутешительный вывод содержится в рейтинге Global Gender Gap — ежегодном докладе Всемирного экономического форума, представленном на нынешней неделе. За прошедший год прогресс в сокращении гендерного разрыва был отмечен в 82 странах, но в целом он замедлился и, по прогнозам, будет двигаться черепашьими темпами — отсюда и такая отдаленная перспектива в более чем век.

Согласно данным ВЭФ, пока что ни одна страна мира из 146 государств, которые охвачены исследованием, не достигла 100%-ного равенства между мужчинами и женщинами . Но есть страны, где дела с этой точки зрения обстоят совсем неплохо. Например, в Исландии, которая уже 14 лет подряд возглавляет рейтинг, предоставляя самые большие возможности женщинам в экономике, образовании, здравоохранении и политическом лидерстве, а также в Норвегии и Финляндии (они заняли вторую и третью строчки). Другими странами в топ-десять оказались преимущественно европейские, однако в десятку попали и Новая Зеландия, и, к некоторому удивлению, Никарагуа и Намибия.

Фото: Getty Images/Long Visual Press/Contributor

А вот пятерку стран с конца списка — то есть там, где ни о каком равенстве полов мечтать не приходится, — предсказуемо составили Афганистан, Чад, Алжир, Иран и Пакистан.

Россия уже не первый год оказалась не охвачена рейтингом Global Gender Gap.

Там хорошо, где нас нет

На этой неделе миру явили и еще один любопытный рейтинг — список самых удобных для жизни городов с точки зрения доступности и качества медобслуживания, уровня культуры и образования, комфортности климата и уровня преступности .

Всего в рейтинг, составленный Economist Intelligence Unit, вошли 173 города. И уже который год подряд ведущую позицию в нем сохранила за собой Вена . А всё потому, что австрийская столица может похвастаться надежной инфраструктурой, выдающейся культурой, отменными развлечениями, а также безупречным уровнем образования и медицинского обслуживания.

Фото: Global Look Press/IMAGO/Volker Preusser

Другими приятными для проживания городами названы датский Копенгаген, австралийские Мельбурн и Сидней, канадские Ванкувер, Калгари и Торонто, швейцарские Цюрих и Женева. Десятую строчку поделили Осака (Япония) и Окленд (Новая Зеландия).

А вот такие города, как Лондон и Стокгольм, за прошедший год заметно просели в рейтинге — до 40-х позиций . Однако, как признали составители рейтинга, это произошло не столько из-за регресса в оцениваемых категориях, сколько из-за того, что другие города, преимущественно азиатские, добились больших успехов.

Москва осталась на 96-м месте.

Не по-европейски

Вообще-то роль главного антагониста Европы внутри Евросоюза долгие годы была негласно закреплена за премьером Венгрии Виктором Орбаном. Однако в последнее время поводы к неудовольствию коллегам по ЕС стал частенько давать и прославленный евроцентрист Эммануэль Макрон . После давнего и почти подзабытого заявления о «смерти мозга НАТО» французский лидер, например, взял на себя смелость предложить Европе не вмешиваться в конфликт США и Китая из-за Тайваня или напроситься на саммит БРИКС, отчасти конкурирующий с западным объединением G7.

Фото: Getty Images/WPA Pool/Pool

На этой же неделе Макрон вновь разозлил коллег-европейцев — тем, что практически окончательно поддержал заявку Саудовской Аравии на прием престижной World Expo в 2030 году. А мог бы поддержать Италию , которая, наряду с Южной Кореей, также борется за проведение этого мероприятия. Тем более что еще в начале года главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявлял, что Брюссель поддержит кандидатуру Рима, выразив надежду, что страны ЕС поступят так же.

Премьер Италии Джорджа Мелони не стала открыто критиковать Макрона, отметив, что она «не в том положении, чтобы судить о выборе других». Зато ее однопартийцы деликатничать не стали. В частности, евродепутат от «Братьев Италии» Никола Прокаччини заметил, что «французское правительство не демонстрирует особой приверженности Европе». Да и вообще Париж непоследователен — мол, читая лекцию Риму о правах человека, сама Франция поддерживает тех, у кого с этим дела куда хуже.

При этом никакой тайны относительно причин симпатий Макрона к заявке Эр-Рияда нет. Все дружно сошлись на том, что дело в многомиллиардных бизнес-интересах Франции в Саудовской Аравии.

Окончательно страна-победитель на право принять World Expo будет определена в ноябре.

Почувствуйте разницу

Старая истина гласит, что перед смертью все равны. Однако два трагических инцидента этой недели показали, что в этом утверждении есть свои нюансы .

Фото: foxnews.com Члены экипажа: Сулейман Давуд, Шахзада Давуд, Стоктон Раш, Поль-Анри Нарголе и Хэмиш Хардинг

Когда стало известно о пропаже под водой батискафа «Титан» через несколько часов после начала его погружения к месту залегания останков лайнера «Титаник» в Атлантике, на поисковые работы отрядили корабли нескольких стран и чуть ли не ежечасно рапортовали о ходе поиска. Американские военные силы, по данным СМИ, даже прибегли к некой секретной гидроакустической системе, предназначенной обычно для обнаружения вражеских подводных лодок .

А всё потому, что пассажирами «Титана» были люди известные и богатые (двумя пассажирами батискафа стали, в частности, пакистанский бизнесмен с британским гражданством Шахзада Давуд и его сын Сулейман). К сожалению, спасти их и еще троих пассажиров не удалось. По предварительной версии, батискаф взорвался под водой.

Между тем терпящих бедствие на воде мигрантов, плывших на переполненном корабле из Ливии в сторону Италии, судя по всему, спасать вообще не стали . Как заявили немногие выжившие и представители НПО, греческая береговая охрана наблюдала за дрейфом судна, на борту которого находилось от 400 до 750 мигрантов, в течение нескольких часов, не предпринимая никаких попыток спасти людей. В результате затопления в море погибли или пропали без вести сотни людей. Это стало одним из крупнейших кораблекрушений в Европе за последнее десятилетие.

Что имеем, не храним

Согласно новому опросу службы YouGov, подготовленному в преддверии седьмой годовщины Brexit, доля британцев, которые хотели бы вновь воссоединиться с Евросоюзом, поднялась до самого высокого уровня с 2016 года. В 2023-м, если бы такая опция была, 58,2% жителей Великобритании проголосовали бы за обратное вхождение в ЕС .

Фото: Global Look Press/Belinda Jlao

Примечательно, что британцы в своем большинстве высказали больше доверия Европейской комиссии, нежели собственному правительству. И впервые за всю историю наблюдений большинство респондентов Туманного Альбиона (41%) выразили оптимизм в отношении перспектив ЕС, нежели пессимизм (36%).

Наконец, возросла доля и тех, кто счел, что другие страны Евросоюза когда-либо в ближайшем будущем захотят последовать примеру Лондона и распрощаться с членством в ЕС. Это коррелируется с ответами респондентов во Франции и Италии, всегда считавшимися довольно евроскептичными: согласно тому же опросу, 62% французов и 63% итальянцев ответили, что предпочли бы, чтобы их страны оставались в составе ЕС. Аналогичное мнение высказали и 87% респондентов в Испании, 79% в Дании, 70% в Швеции и 69% в Германии.