Побранились и потешились: Эр-Рияд пригрозил разорвать отношения с Вашингтоном

Наследный принц и премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман осенью угрожал разорвать отношения с США и принять жесткие экономические меры. Такая реакция, по данным газеты The Washington Post, последовала на слова американского лидера Джозефа Байдена о возможных последствиях для ближневосточного королевства за отказ сократить добычу нефти. Почему Эр-Рияд ссорится с Вашингтоном — разбирались «Известия».

Откровенные утечки

Газета The Washington Post (WP) со ссылкой на слитые в Сеть секретные документы США сообщила, что наследный принц и премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман осенью 2022 года в частной беседе обещал коренным образом изменить отношения между Эр-Риядом и Вашингтоном. Так, он пригрозил США «крупными экономическими последствиями», в случае если Белый дом примет какие-то меры в отношении ближневосточного королевства. Помимо этого, кронпринц отметил, что «больше не будет иметь дел с американской администрацией».

Ситуация накалилась после слов лидера США о том, что он готов пересмотреть отношения с Саудовской Аравией. Поводом для этого стало решение стран ОПЕК+ в октябре 2022 года на фоне высоких цен на энергоносители сократить добычу нефти на рекордные с 2020 года 2 млн баррелей в сутки.

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Всё это происходило накануне промежуточных выборов в США. Вашингтон в ответ направил на рынок 10 млн баррелей из стратегического запаса. Эр-Рияд отрицал свою вину в высоких ценах на топливо в США, отметив, что не использует нефть в качестве оружия.

В свою очередь, представители американских властей посчитали это доказательством того, что Эр-Рияд «согласовывает свою энергетическую политику с Москвой». А тем временем в конгрессе призвали администрацию Байдена «немедленно» заморозить сотрудничество с ближневосточным королевством, включая поставки оружия.

Ничего не вижу, ничего не знаю

В Москве подобные заявления из США расценили как вмешательство в дела ближневосточного королевства. «Саудовская Аравия — суверенное государство, важный игрок на международных рынках, поэтому государство вполне суверенно может принимать решения касаемо собственной экономики. И вряд ли кому-то, даже США, можно читать нотации, нравоучения, как быть дальше», — отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В публикации WP отмечается, что в итоге спустя восемь месяцев никаких решений против Эр-Рияда Вашингтон так и не принял. Наследный принц продолжает встречаться с высокопоставленными представителями американской администрации. Например, 7 июня в Джидде он принял госсекретаря США Энтони Блинкена.

Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Джидде, Саудовская Аравия. 7 июня 2023 года Фото: Amer Hilabi/Pool via REUTERS

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома подчеркнул, что в администрации ничего «не знают о подобных угрозах со стороны Саудовской Аравии» и продолжают сотрудничать с Эр-Риядом, важным партнером в регионе, «ради продвижения общих интересов и общего стремления к созданию более безопасного, стабильного и процветающего региона, взаимосвязанного со всем миром».

Постоянно на грани обострения

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов считает, что Саудовская Аравия стремится к новому многополярному миру и пытается быть суверенным и независимым от Соединенных Штатов государством.

«Несмотря на то что у Эр-Рияда до сих пор нормальные отношения с Вашингтоном, ближневосточное королевство постоянно ведет переговоры с США. В то же время нельзя не отметить, что это государство всё больше интересуется возможностями таких организаций, как ШОС и БРИКС. На последнем саммите БРИКС Саудовская Аравия выступала как наблюдатель. Страна пытается отыгрывать одну из ведущих ролей в такой организации, как ОПЕК+», — пояснил специалист ранее в беседе с «Известиями».

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня отмечает, что подобный кризис между США и Саудовской Аравией возникает уже не раз .

— В истории их взаимоотношений уже были такие острые углы. Например, в 2014 году, когда США начали добычу сланцевой нефти и экспорт саудовской нефти упал на 50%. Цены на нефть снизились с $108 за баррель в середине 2014 года до менее $26 за баррель в начале 2016 года, — напомнил арабист.

По его словам, именно в этот момент Саудовская Аравия и решила занять жесткую позицию по нефтяному вопросу. И в пику США в рамках ОПЕК провела встречу картеля в расширенном формате с участием России, Мексики и Венесуэлы. На заседании стороны договорились о сокращении добычи нефти для повышения цен. Но добиться этого тогда не удалось. Всё изменилось после прихода к власти наследного принца Мухаммеда бен Сальмана.

— С 2010-х Саудовская Аравия стала всё чаще играть через ОПЕК против Вашингтона. В 2020 году ряд американских штатов, таких как Техас, Луизиана, Северная Дакота и Аляска, обвинили Эр-Рияд в ведении экономической войны против нефтяного сектора США и разработали законопроект о немедленном выводе воинского контингента и сворачивании совместных программ безопасности в королевстве, — отметил политолог.

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Он добавил, что в тот момент подобный шаг был недопустим для обеих сторон, поэтому он так и остался на уровне законопроекта. Тем не менее Эр-Рияд получил сигнал.

— Вводя эмбарго на поставки российских энергоресурсов в 2022 году, США считали, что им с легкостью удастся компенсировать потерю импорта нефти и газа из России за счет давних арабских союзников, однако лидеры ОАЭ и Саудовской Аравии отказались от увеличения добычи. Даже визит Байдена в эти две страны не смог принести никаких результатов, — отметил Василий Останин-Головня.

Отношения как в гареме

Арабист пояснил, что это решение было обусловлено не только тем, что фьючерсы за марку Brent превысили рекордные $120 за баррель, но и явным стремлением Эр-Рияда и Абу-Даби избавиться от излишнего влияния Вашингтона в зоне Персидского залива.

В целом стратегический союз между США и Саудовской Аравией был навязан Вашингтоном Эр-Рияду, так как у молодого королевства на тот момент практически не было ресурсов. Весьма удачно и по-дипломатически сдержанно по сложившейся ситуации высказался посол Саудовской Аравии в США Рима бинт Бандар Аль Сауд, напоминает Останин-Головня. Специалист процитировал слова дипломата: «По мере развития моей страны должно развиваться и американо-саудовское партнерство. Давно прошли те времена, когда американо-саудовские отношения можно было определять устаревшей и редукционистской парадигмой «нефть в обмен на безопасность».

Политолог считает, что Москве и Пекину лишь на руку ухудшение отношений между Эр-Риядом и Вашингтоном.

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— Чем больше Саудовская Аравия будет развивать отношения с Россией и Китаем, чтобы уравновесить американское засилье присутствием других региональных акторов, тем лучше. Это в первую очередь развитие экономических отношений в нефтяной сфере, во-вторых, совместно с КНР Россия может многое предложить в сфере безопасности, — пояснил он.

Арабист подчеркнул, что на Востоке в принципе не принято рвать отношения.

— Саудовская Аравия не хочет разводиться со своей американской женой, а стремится добавить в этот гарем Россию и Китай, чтобы поставить зазнавшуюся давнюю супругу на место. Исламская традиция предполагает такое многоженство, а саудовская внешняя политика может строиться на многовекторности, — резюмировал эксперт в беседе с «Известиями».

Лишь на руку Москве

Востоковед, публицист Андрей Онтиков обратил особое внимание на то, что угрозы в адрес Эр-Рияда раздаются со стороны демократов.

— Предыдущая демократическая администрация Барака Обамы фактически стояла за так называемой арабской весной. Причем она затронула даже такие страны, которые считались союзниками США. Саудовцы посмотрели на это и сделали простой вывод, что американское влияние на внутреннюю ситуацию в королевстве надо как-то снижать. Или же увеличивать влияние третьей стороны и за счет этого сбалансировать влияние США, — пояснил специалист.

По словам эксперта, на эту роль прекрасно подходит Китай. Именно с желанием сблизиться с Китаем связано примирение Саудовской Аравии с Ираном.

Церемония открытия посольства Ирана в Эр-Рияде, 6 июня 2023 года Фото: REUTERS/Ahmed Yosri

— Но речь идет о ребалансировке влияния более крупных игроков, а не о том, что саудовцы будут рвать отношения с американцами в пользу КНР. Играть на противоречиях Пекина и Вашингтона — хороший вариант для Саудовской Аравии, — добавил он.

Политолог считает, что интересы РФ с КНР в регионе Ближнего Востока, зоне Персидского залива, совпадают. По его словам, России нужна стабильность на этой территории. Ее не устраивает американский принцип «разделяй и властвуй».

— Важно, чтобы ситуация на Ближнем Востоке не отражалась негативно на Средней Азии, чтобы сохранялась предсказуемость взаимодействия в рамках ОПЕК+, — подытожил эксперт в беседе с «Известиями».