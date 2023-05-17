Арестное настроение: за что суд приговорил Саркози к реальному сроку

Экс-президента Франции Николя Саркози приговорили к реальному сроку заключения по делу о торговле влиянием . Таким образом апелляционный суд оставил прежнее решение суда без изменения. Политика обвиняют в превышении лимита финансирования избирательной кампании в 2012 году и в попытке помочь занять должность в обмен на информацию о расследовании . Эксперты, отмечая беспрецедентность решения, всё же считают, что это скорее удар по Саркози, чем по французской демократии. За что осудили Саркози и что это значит для Франции — в материале «Известий».

Приговор без изменений

Апелляционный суд Парижа оставил в силе приговор экс-президенту Франции Николя Саркози , занимавшему пост с 2007 по 2012 год, по делу о торговле влиянием. Согласно прежнему решению суда, Саркози приговорен к трем годам лишения свободы, два из которых — условно . Год реального заключения суд заменил на домашний арест с электронным браслетом.

Пресса уже называет это решение «беспрецедентным приговором в отношении президента Франции» . Обвинения в коррупции, злоупотреблении влиянием и причастности к нарушению тайны следствия против Саркози выдвинули еще в 2014 году. Однако процесс закончился лишь 1 марта 2021-го, когда суд признал его виновным и приговорил экс-президента к трем годам лишения свободы.

Само дело базируется на перехваченных беседах Саркози с его бывшим адвокатом Тьерри Эрзогом в 2013–2014 годах. На записях звонков стороны не обращаются друг к другу по настоящим именам, однако следствие установило, что один из голосов принадлежит французскому экс-лидеру.

Бывший адвокат Николя Саркози Тьерри Эрзог Фото: AP/Michel Euler

В этих разговорах Саркози якобы просил Эрзога помочь экс-судье Конституционного суда Жильберу Азиберу получить престижный пост в Монако . В обмен экс-президент пытался достать информацию о расследовании нелегального финансирования его президентской кампании в 2012 году от Лилиан Бетанкур, дочери основателя компании L’Oreal.

По данным следствия, штаб экс-президента потратил на предвыборную гонку €42 млн вместо €22 млн, которые разрешены местным законодательством . Это дело получило в прессе обозначение «Бигмалион» — по имени PR-агентства, которое занималось информационным сопровождением предвыборной кампании. Следствие установило, что само Bygmalion и отдельные члены партии «Республиканцы», от которой выдвигался Саркози, фальсифицировали счета, чтобы занизить сумму реально потраченных денег. В обоих случаях Саркози настаивал на своей невиновности .

Адвокаты в деле о торговле влиянием выстраивали линию защиты на том, что, если эти записи настоящие, прослушивание телефонных разговоров было незаконным , поскольку речь шла о разговоре адвоката (Эрзога) со своим подзащитным (Саркози), что нарушает тайну следствия. Суд отклонил претензии , несмотря на то что юристы ссылались на решение Совета Европы, согласно которому перехват переговоров адвокатов запрещен.

Экс-судья Конституционного суда Жильбер Азибер Фото: Global Look Press/imago images.de/JB Autissier

Тьерри Эрзог и Жильбер Азибер также проходили по этому делу, их признали виновными в разглашении профессиональной тайны и осудили на аналогичные сроки.

Первый реальный срок

Это чрезвычайное событие , потому что впервые в истории Франции бывшему главе государства вынесен вердикт с реальным сроком, заметил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.



— Это удар и по самому Саркози, и в какой-то степени — с учетом всех разбирательств против экс-президента — по французской демократии , — считает он.

Кроме того, арест Саркози можно считать ударом и по партии «Республиканцы», которая сейчас и без того переживает не лучшие времена — даже стоят некоторые вопросы о ее политической выживаемости, говорит эксперт. Особенно это может стать ощутимым, учитывая, что партии как политический институт не пользуются особым расположением со стороны населения: по данным разных опросов, им доверяют 10–15% французов.

Николя Саркози Фото: REUTERS/Stephane Mahe

Саркози еще в 2019 году — до вынесения решения по уголовному делопроизводству — пытался через Конституционный совет Франции добиться его прекращения . Политик хотел воспользоваться юридическим правилом non bis in idem, предполагающим, что нельзя быть наказанным за одно и то же преступление.

Дело в том, что в 2013-м Саркози уже понес наказание от Конституционного совета за превышение установленного лимита финансирования избирательной кампании . Однако тогда речь шла о том, что штаб экс-президента потратил на €363 тыс. больше положенного. Тогда Саркози просто возместил эту сумму в бюджет Франции.

Однако это решение было вынесено до того, как весной 2014 года была выявлена система оформления подложных счетов с помощью Bygmalion на сумму около €20 млн . Счета выставлялись за якобы проведенные мероприятия партией UMP («Союз за народное движение»).

И хотя дело против Саркози можно назвать знаковым для французской политической системы, считать, что этот приговор станет ударом для всей Пятой республики, нельзя — разбирательство длилось несколько лет и его итог выглядит вполне закономерным , отмечает Сергей Федоров.

Предвыборная кампания Николя Саркози в Париже, 2016 год Фото: ТАСС/imago stock&people

— Саркози не сядет за решетку, это будет скорее ограничение свободы с ношением электронного браслета , что, в общем, тоже унизительно для политика, — говорит он.

К слову, эксперт не склонен оценивать это решение и как финал политической карьеры Саркози, потому что «она закончилась в 2016 году, когда он не прошел праймериз на выборы».