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Арестное настроение: за что суд приговорил Саркози к реальному сроку

И как это решение скажется на французской демократии и судьбе экс-президента Пятой республики
Фото: REUTERS/Benoit Tessier
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Экс-президента Франции Николя Саркози приговорили к реальному сроку заключения по делу о торговле влиянием. Таким образом апелляционный суд оставил прежнее решение суда без изменения. Политика обвиняют в превышении лимита финансирования избирательной кампании в 2012 году и в попытке помочь занять должность в обмен на информацию о расследовании. Эксперты, отмечая беспрецедентность решения, всё же считают, что это скорее удар по Саркози, чем по французской демократии. За что осудили Саркози и что это значит для Франции — в материале «Известий».

Приговор без изменений

Апелляционный суд Парижа оставил в силе приговор экс-президенту Франции Николя Саркози, занимавшему пост с 2007 по 2012 год, по делу о торговле влиянием. Согласно прежнему решению суда, Саркози приговорен к трем годам лишения свободы, два из которых — условно. Год реального заключения суд заменил на домашний арест с электронным браслетом.

Пресса уже называет это решение «беспрецедентным приговором в отношении президента Франции». Обвинения в коррупции, злоупотреблении влиянием и причастности к нарушению тайны следствия против Саркози выдвинули еще в 2014 году. Однако процесс закончился лишь 1 марта 2021-го, когда суд признал его виновным и приговорил экс-президента к трем годам лишения свободы.

Само дело базируется на перехваченных беседах Саркози с его бывшим адвокатом Тьерри Эрзогом в 2013–2014 годах. На записях звонков стороны не обращаются друг к другу по настоящим именам, однако следствие установило, что один из голосов принадлежит французскому экс-лидеру.

Бывший адвокат Николя Саркози Тьерри Эрзог

Бывший адвокат Николя Саркози Тьерри Эрзог

Фото: AP/Michel Euler

В этих разговорах Саркози якобы просил Эрзога помочь экс-судье Конституционного суда Жильберу Азиберу получить престижный пост в Монако. В обмен экс-президент пытался достать информацию о расследовании нелегального финансирования его президентской кампании в 2012 году от Лилиан Бетанкур, дочери основателя компании L’Oreal.

По данным следствия, штаб экс-президента потратил на предвыборную гонку €42 млн вместо €22 млн, которые разрешены местным законодательством. Это дело получило в прессе обозначение «Бигмалион» — по имени PR-агентства, которое занималось информационным сопровождением предвыборной кампании. Следствие установило, что само Bygmalion и отдельные члены партии «Республиканцы», от которой выдвигался Саркози, фальсифицировали счета, чтобы занизить сумму реально потраченных денег. В обоих случаях Саркози настаивал на своей невиновности.

Адвокаты в деле о торговле влиянием выстраивали линию защиты на том, что, если эти записи настоящие, прослушивание телефонных разговоров было незаконным, поскольку речь шла о разговоре адвоката (Эрзога) со своим подзащитным (Саркози), что нарушает тайну следствия. Суд отклонил претензии, несмотря на то что юристы ссылались на решение Совета Европы, согласно которому перехват переговоров адвокатов запрещен.

Экс-судья Конституционного суда Жильбер Азибер

Экс-судья Конституционного суда Жильбер Азибер

Фото: Global Look Press/imago images.de/JB Autissier

Тьерри Эрзог и Жильбер Азибер также проходили по этому делу, их признали виновными в разглашении профессиональной тайны и осудили на аналогичные сроки.

Первый реальный срок

Это чрезвычайное событие, потому что впервые в истории Франции бывшему главе государства вынесен вердикт с реальным сроком, заметил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.

Это удар и по самому Саркози, и в какой-то степени — с учетом всех разбирательств против экс-президента — по французской демократии, — считает он.

Кроме того, арест Саркози можно считать ударом и по партии «Республиканцы», которая сейчас и без того переживает не лучшие времена — даже стоят некоторые вопросы о ее политической выживаемости, говорит эксперт. Особенно это может стать ощутимым, учитывая, что партии как политический институт не пользуются особым расположением со стороны населения: по данным разных опросов, им доверяют 10–15% французов.

Николя Саркози

Николя Саркози

Фото: REUTERS/Stephane Mahe

Саркози еще в 2019 году — до вынесения решения по уголовному делопроизводству — пытался через Конституционный совет Франции добиться его прекращения. Политик хотел воспользоваться юридическим правилом non bis in idem, предполагающим, что нельзя быть наказанным за одно и то же преступление.

Дело в том, что в 2013-м Саркози уже понес наказание от Конституционного совета за превышение установленного лимита финансирования избирательной кампании. Однако тогда речь шла о том, что штаб экс-президента потратил на €363 тыс. больше положенного. Тогда Саркози просто возместил эту сумму в бюджет Франции.

Однако это решение было вынесено до того, как весной 2014 года была выявлена система оформления подложных счетов с помощью Bygmalion на сумму около €20 млн. Счета выставлялись за якобы проведенные мероприятия партией UMP («Союз за народное движение»).

И хотя дело против Саркози можно назвать знаковым для французской политической системы, считать, что этот приговор станет ударом для всей Пятой республики, нельзя — разбирательство длилось несколько лет и его итог выглядит вполне закономерным, отмечает Сергей Федоров.

Предвыборная кампания Николя Саркози в Париже

Предвыборная кампания Николя Саркози в Париже, 2016 год

Фото: ТАСС/imago stock&people

Саркози не сядет за решетку, это будет скорее ограничение свободы с ношением электронного браслета, что, в общем, тоже унизительно для политика, — говорит он.

К слову, эксперт не склонен оценивать это решение и как финал политической карьеры Саркози, потому что «она закончилась в 2016 году, когда он не прошел праймериз на выборы».

Однако стоит отметить, что Саркози не первый бывший президент Франции, которого судили за правонарушения. Но стал первым, получившим реальный срок. В 2011 году два года условно дали Жаку Шираку — и тоже по делу о коррупции в годы его работы мэром Парижа. По версии следствия, Ширак создавал фиктивные рабочие места и финансировал за их счет свою партию.

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