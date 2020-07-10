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«Чтобы понять характер Саркози, Меркель смотрела фильмы с де Фюнесом»

Куратор парижской Синематеки Ален Крюгер — о схожести актера с бывшим президентом Франции, культовых фильмах комика и его популярности в СССР
Фото: Французская синематека
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«Чтобы понять характер Саркози, Меркель смотрела фильмы с де Фюнесом»
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2020-07-07 12:30:49
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В парижской Синематеке 15 июля открывается выставка, посвященная Луи де Фюнесу. Великий комик был сосредоточен только на своих ролях, воплощал на экране худшее, что есть во французах, но всегда оставался трогательным и хрупким человеком. Об этом куратор экспозиции, актер, продюсер и кинокритик Ален Крюгер рассказал «Известиям».

— Каким Луи де Фюнес предстает перед публикой в Синематеке?

— Уникальным человеком-оркестром, который был не только актером, но и мимом, танцором, певцом, пианистом, хореографом. Меня прежде всего интересовала щедрая палитра талантов Луи де Фюнеса, наделенного удивительной пластикой. Он замечательно изображал многие людские пороки. Играл неприятных типов — врунишек, хвастунов, эгоистов, расистов, параноиков, шовинистов, которые презирают слабых и пресмыкаются перед сильными. Но при этом актер оставался трогательным и хрупким человеком с каким-то надломом.

луи
Луи де Фюнес
Фото: Французская синематека
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— «Де Фюнес воплощал на экране худшее, что есть во французах», — утверждаете вы в каталоге выставки, имея в виду его персонажей. В какой степени он олицетворял Францию?

— Действительно, его фильмы неразрывно связаны с французской историей — от черных дней оккупации во Второй мировой войне до 80-х годов прошлого века. Де Фюнес изображал вечно брюзжащих французов, маленьких закомплексованных начальников или вздорных деспотов. В те или иные моменты нашей жизни мы все имели дело с его персонажами — будь то полицейский, банковский клерк или налоговый инспектор, которые чертовски действовали нам на нервы. Можно считать его кривым зеркалом, в которое мы смотрелись.

При этом Луи де Фюнес универсален, его герои есть во всех странах. И вечен — он на все времена. Из его 140 фильмов примерно половина стали культовыми. Мы их покажем во время ретроспективы, которая сопровождает выставку.

луи
Луи де Фюнес
Фото: Французская синематека
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— Великий комик сам придумывал своих персонажей или постановщики создавали их специально для него?

— Де Фюнес служил источником вдохновения для режиссеров, но он и сам добавлял что-то свое в каждую роль. Он придумал множество гэгов, которые обогатили французские кинокомедии.

— Биографы утверждают, что де Фюнес многое позаимствовал из мира животных и сам по себе был целым зоопарком. Так ли это?

Лифт, который поднимает посетителей на выставку в Синематеку, наполнен звуками, которые издают разные животные, — кудахтаньем кур, собачьим лаем, хрюканьем свиней и т.д. Я взял их из разных картин де Фюнеса. Сам он уверял, что копирует лишь свою мать, которая была ужасно смешной.

луи
Луи де Фюнес
Фото: Французская синематека

— Один из его коллег не без зависти называл де Фюнеса «воришкой ролей». Как только он появлялся на экране, на других актеров публика переставала обращать внимание?

— Так оно и было. Он занимал собой практически все экранное пространство. Замечательный комедиант Мишель Галабрю считал, что многих актеров помнят только потому, что видели их на экране вместе с де Фюнесом.

луи
Луи де Фюнес
Фото: Французская синематека

— Какую роль в творческой судьбе де Фюнеса сыграл продюсер Жюль Боркон?

— Исключительную. Когда Жюль Боркон впервые увидел де Фюнеса в фильме Клода Отан-Лара «Через Париж», он разглядел в нем будущую звезду и сразу предложил ему главные роли в трех лентах «Не пойман — не вор», «Совершенно некстати» и «Такси, прицеп и коррида». С этих картин начался стремительный взлет де Фюнеса-киноактера.

луи
Луи де Фюнес выставка
Фото: Французская синематека

— Многие его ленты пользовались невероятным успехом в Советском Союзе. «Разиню» посмотрели 52 млн зрителей, «Большую прогулку» — 37 млн. Это многократно больше, чем во Франции. С чем связана такая популярность де Фюнеса в нашей стране?

— У меня на этот счет есть своя теория, которая вас, быть может, удивит. Советские люди видели в его героях маленьких тиранов, начальников и бюрократов, которые постоянно отравляли их жизнь. Поэтому они так любили его комедии, которые тогда были для них своеобразной отдушиной.

луи
Луи де Фюнес выставка
Фото: Французская синематека
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— Чем вы объясняете настоящий триумф его тандема с другим знаменитым комиком, Бурвилем?

— Они воплощали столкновение двух типажей — доброго и злого, простодушного и проныры. Подобные дуэты часто имели успех в мировом кино.

— «Я человек невеселый, но заставляю всех смеяться», — говорил де Фюнес. Комиками часто становятся люди застенчивые, робкие и порой даже депрессивные. Каким был актер в жизни?

Он был сосредоточен только на своих ролях. После того как к нему пришла слава, де Фюнес стал опасаться провала. Жена постоянно опекала его, присутствовала на съемках. Не знаю, делала ли она всегда правильный выбор… Дома он занимался садом, обожал разводить розы, другие цветы. Одним из первых перешел на биопродукты. Актер приобрел собственный дом только в 52 года.

луи
Луи де Фюнес выставка
Фото: Французская синематека

Де Фюнес был хорошим отцом и семьянином, правоверным католиком — по воскресеньям ходил на мессу. При этом был вечно чем-то озабочен, встревожен, изводил себя по пустякам. Боялся воров. В результате частые сердечные приступы и смерть от очередного инфаркта в 68 лет.

— Какое кино любил сам де Фюнес?

— На выставке представлен небольшой кинопроектор, на котором он показывал фильмы своим детям. Его духовный отец — Чарли Чаплин, а кинематографические предки — знаменитые комики Бастер Китон, Лорел и Харди. Его вкусы были эклектичными. Помимо комедий ему также нравились киноклассика и авторское кино.

луи
Луи де Фюнес выставка
Фото: Французская синематека

— Актер очень переживал по поводу критики в свой адрес. Поэтому, покупая газету, начинал с того, что вырывал и выбрасывал страницы о кино. Почему рецензенты часто были безжалостны по отношению к нему?

— В начале карьеры рецензии были хорошими. Фильмы де Фюнеса ценили такие мэтры, как Франсуа Трюффо и Жан-Люк Годар. Конечно, он не снимался только в шедеврах, и когда к нему пришел успех, его картины стали вызывать недоверие, к ним стали относиться снисходительно. Это чисто французский феномен — ругать то, что нравится широкой публике. Вместе с тем думаю, что актер порой переигрывал, слишком гримасничал.

луи
Луи де Фюнес
Фото: Французская синематека

— До сих пор на слуху максимы, которые изрекали его герои: «Я знаю народ. Он любит, когда его обманывают. Я это делаю каждый день». Артиста интересовала политика?

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— Его юмору всегда был присущ элемент провокации. Не думаю, что он так уж интересовался политикой. Де Фюнеса пытались привлечь на свою сторону разные партии в предвыборных целях. Но он предпочитал держаться в стороне. Себя считал скорее голлистом. Тем не менее поддерживал контакты с генеральным секретарем французской компартии Жоржем Марше, который обладал незаурядным талантом лицедея. Может, именно поэтому они ценили друг друга.

— Почему Николя Саркози в бытность его главой государства часто сравнивали с де Фюнесом?

— У них действительно есть что-то общее — в выражении эмоций, экспрессивности, переизбытке энергии. Согласно легенде, чтобы понять характер Николя Саркози, Ангела Меркель смотрела фильмы с де Фюнесом. Как бы там ни было, сам Саркози был его большим поклонником, впрочем, как и все французские президенты, начиная с генерала де Голля.

луи
Луи де Фюнес выставка
Фото: Французская синематека
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— «Мое настоящее ремесло — это театр», — говорил Луи де Фюнес. Сохранились ли записи его выступлений на сцене?

— Лишь небольшие фрагменты, их мы показываем на выставке. На сцене он был суперкомедиантом, который вызывал оглушительный смех. Не случайно его называли атомной бомбой бурлеска.

— Спустя почти 4 лет после своей кончины де Фюнес не утратил былой популярности?

— Напротив, она еще больше выросла. Де Фюнес — герой нескольких поколений французов. Выставка в Синематеке должна была открыться 1 апреля нынешнего года, но из-за коронавируса её пришлось перенести на середину июля. Однако всё это время французские телеканалы показывали фильмы де Фюнеса, которые были заранее запланированы на время экспозиции. За несколько недель их посмотрели около 60 млн человек.

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Фото: Французская синематека
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— После де Фюнеса в России самым популярным комиком стал Пьер Ришар. Есть ли между ними что-то общее?

— Оба скорее актеры немого кино. Оба смешные, даже когда молчат, ходят или танцуют. К большому сожалению, они никогда не пересекались в одном фильме.

— Кого из актеров особенно ценил сам де Фюнес?

— Ему нравились комики второго плана, с которыми он играл. Актер восхищался тем же Мишелем Галабрю. Сам де Фюнес никогда не пытался сыграть драматическую роль, потому что всегда оставался смешным, даже когда этого не хотел. И он знал об этом. Но в его фильмографии есть ленты не очень-то смешные, с трагическими нотами. «Суп с капустой», например.

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Луи де Фюнес
Фото: Французская синематека
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— Каким было отношение де Фюнеса к деньгам? Почему у него сложилась репутация человека бережливого и даже скупого?

— Не думаю, чтобы он был прижимистым. Например, чтобы сделать жене приятное, купил ей целый замок. Ему самому, человеку скромному, он совсем был не нужен. Скорее актер опасался потерять все, что заработал за свою жизнь тяжелым трудом.

— Вашу выставку, которая завершится 1 мая 2021 года, покажут в других странах?

— Знаю, как российская публика любила и продолжает любить де Фюнеса. Поэтому мне бы очень хотелось потом привезти её в Москву.

Справка «Известий»

Луи де Фюнес родился в парижском пригороде Курбевуа. После окончания школы трудился в меховых лавках столицы. Зарабатывал на жизнь тапером в кабаре. Закончив киношколу, пришел в театр. Сыграл около 30 ролей в пьесах Гарсии Лорки, Теннесси Уильямса, Жана Ануйя, Жан-Поля Сартра, Жоржа Фейду, Саши Гитри. Самые популярные фильмы с де Фюнесом — «Большая прогулка», «Разиня», «Жандарм из Сен-Тропе», «Приключения раввина Якова», «Фантомас». В качестве режиссера снял фильм «Скупой» по Мольеру. На русский язык его роли дублировали Владимир Кенигсон, Михаил Глузский, Евгений Весник, Зиновий Гердт. Ему посвящены музеи в Сен-Тропе и Сен-Рафаэле. В честь актера назван сорт роз.

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