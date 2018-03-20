Скандал на экс-президентском уровне

Экс-президент Франции Николя Саркози был взят под стражу во вторник, 20 марта, в связи с расследованием дела о незаконном финансировании избирательной кампании. Для Саркози это уже второе задержание и далеко не первое уголовное дело. Что известно об одном из самых крупных (и высокопоставленных) финансово-политических скандалов Франции, разбирался портал iz.ru.

Деньги от Каддафи

Как пишет французское издание Le Monde, Николя Саркози был задержан для дачи показаний по делу о финансировании его избирательной кампании в 2007 году (Саркози занимал пост президента Франции с 2007 по 2012 год). По данным французских СМИ, речь идет о средствах, якобы полученных Саркози от бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи.

Впервые об этом заявил сын Каддафи, Саиф-аль-Ислам, весной 2011 года. По его словам, отец перечислял Саркози деньги не только во время избирательной компании, но и в дальнейшем. Сам Саркози тогда все обвинения отверг. В 2012 году в одном из французских СМИ был опубликован документ, якобы подтверждавший передачу денег, которое президент Франции назвал подделкой. После этого прокуратура страны начала проверку финансирования его предвыборной кампании.

Впрочем, история с деньгами Каддафи тогда серьезных последствий для Саркози не имела. Но вскоре после того, как в 2012 году он покинул пост главы республики и лишился президентского иммунитета, стало известно, что во Франции расследуют сразу несколько дел, связанных с кампанией 2006-2007 гг.

«Дело Бетанкур»

Саркози_2 Саркози во время избирательной кампании на пост президента, 30 января 2007 года Фото: Getty Images/Chris Jackson

Одним из самых известных стало так называемое «Дело Бетанкур» — в 2012 году экс-президента и еще нескольких человек, занимавших в правительстве Саркози высокие посты, обвинили в злоупотреблении доверием владелицы компании «Л’Ореаль» Лилиан Бетанкур для получения средств на финансирование избирательной кампании. Позднее стало известно, что расследование велось еще с 2007 года. Осенью 2013-го все обвинения с Николя Саркози сняли, дело было закрыто.

В марте 2014-го года представители следствия заявили, что тайно прослушивали телефон экс-президента и выдвинули против Саркози обвинения по статье о «торговле влиянием» — по их словам, он воспользовался собственными связями для того, чтобы получить закрытую информацию по «Делу Бетанкур» и добиться его закрытия. Адвокаты Саркози назвали прослушку незаконной. Она также вызвала широкий резонанс во Франции из-за высокого статуса политика. Сам Саркози попросил суд признать материалы, полученные таким образом (включая записи его разговоров с адвокатами) незаконными. Летом 2014 года Саркози был задержан сроком на 24 часа. Это было первое задержание для Саркози и первый случай в истории страны, когда такая мера применялась к экс-президенту государства. После последовавшего 15-часового допроса и тайной встречи с судьей, Саркози был официально признан обвиняемым.

Следующий виток расследования этого и ряда других дел (фигурантом одного из них стал экс-министр МВД Франции) пришелся лишь на 2015-2016 годы. Тогда же стало известно, что Саркози — один из наиболее вероятных кандидатов на участие в выборах 2017-го от правых и один из самых рейтинговых политиков в стране, что дало его сторонникам повод обвинить представителей правосудия в ангажированности.

Дело Bygmalion

Новые обвинения, выдвинутые в 2015-2016 годах, были связаны со второй избирательной кампанией Саркози. В 2012-м, накануне истечения своего первого срока, он принял участие в президентских выборах, но проиграл кандидату от социалистов Франсуа Олланду.

Вскоре после поражения стало известно, что штаб Николя Саркози превысил допустимый лимит на избирательную кампанию. По действующим во Франции законам, государство компенсирует кандидату расходы на предвыборную гонку, но лишь в том случае, если они не превышают 22,5 млн евро. Саркози тогда за пределы этой суммы вышел. Экс-президента обязали выплатить штраф, а его штаб и правоцентристская партия «Союз за народное движение» (СНД), которую он возглавлял, не получили компенсации расходов.

Позднее следствие заподозрило, что в штабе Саркози пытались скрыть перерасход с помощью поддельных счетов, которые предоставляло коммуникационное агентство Bygmallion, отвечавшее за информационное поддержку. На компанию и ее сотрудников завели отдельное дело, которое во Франции назвали «Делом Bygmallion».

Весной 2014 года ее представители официально признали факт махинаций со счетами, но подчеркнули, что инициаторами мошеннической схемы стали представители партии СНД. Николя Саркози долгое время настаивал на том, что не вникал в вопросы финансирования кампании, поэтому не знал о махинациях. Однако в феврале 2016 года, после очередного многочасового допроса, стало известно, что Николя Саркози официально предъявили обвинение в нарушениях при финансировании кампании 2012 года. В чем конкретно заключалась суть обвинений, тогда не сообщалось.

Несмотря на скандалы, которые по времени совпали с началом неофициальной предвыборной гонки, в 2017-м Саркози объявил о своем намерении принять участие в президентских выборах, намеченных на весну того же года. Однако вскоре в ходе партийных праймериз он проиграл двум другим кандидатам от правых и объявил, что снимает свою кандидатуру.

Первый допрос

О деле, связанном с получением средств от Муаммара Каддафи, вновь заговорили в начале 2018-го. Как писал The Guardian, французская сторона пыталась добиться от Великобритании экстрадиции одного из подозреваемых по делу, французского бизнесмена Александра Джухри, который был задержан в Великобритании, но вскоре отпущен Высоким судом Лондона под залог в £1 млн.

Как отмечают французские СМИ, допрос, назначенный на этот вторник, 20 марта, должен был стать первым допросом по этому делу для экс-президента Франции. Вероятнее всего, он будет отпущен в течение 24 или 48 часов.