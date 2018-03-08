Более €10 млрд пропали с замороженных счетов режима Каддафи в Бельгии

Более €10 млрд исчезли с замороженных ливийских активов в Euroclear Bank в Бельгии. Об этом сообщает LeVif.

По данным издания, активы, подконтрольные окружению свергнутого лидера Ливии Муаммара Каддафи, и замороженные в 2011 году по решению ООН, пропали в период с 2013 по 2017 год.

Отмечается, что на 29 ноября 2013 года порядка €16,1 млрд находились на счетах ливийских компаний Libyan Investment Authority и Libyan Foreign Investment Company.

Обнаружили пропажу практически всех средств власти Бельгии только осенью 2017 года, когда следствие по делу об отмывании денег планировало арестовать все €16 млрд.

Оказалось, что на четырех счетах осталось чуть более € 5 млрд.

Минфин Бельгии в свою очередь отметил, что власти не принимали решений о размораживании этих активов.

По мнению издания, Брюссель недостаточно эффективно котролировал заморозку средств.

Муаммар Каддафи руководил Ливией более 40 лет. В октябре 2011 года он был у бил в ходе госпереворота.