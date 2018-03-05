Крупнейшее месторождение в Ливии приостановило работу

В воскресенье стало известно о приостановке добычи нефти на крупнейшем месторождении Ливии «Шарара», по данным «РИА Новости», закрыт трубопровод от месторождения до терминала на нефтеперерабатывающем заводе в городе Эз-Завия.

Причины закрытия и срок приостановки добычи нефти не приводятся. Всего общая добыча нефти в Ливии составляла 1,1 млн баррелей в сутки, на «Шарару» приходилась почти треть.

Нефтедобычей на крупнейшем ливийском нефтяном месторождении занимается совместное предприятие NOC и консорциума, в который входят испанская Repsol, французская Total, норвежская Statoil и австрийская OMV.

Ранее сообщалось, что уровень добычи нефти в Ливии стабилизировался.