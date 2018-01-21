Новак сообщил о стабилизации уровня добычи нефти в Ливии и Нигерии

Ливия и Нигерия продемонстрировали приверженность принципам балансировки рынка топлива, уровень добычи нефти в этих странах стабилизировался.

Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак, находясь на заседании министерского комитета ОПЕК+ в Омане.

По его словам, представители Ливии и Нигерии подтвердили, что не намерены увеличивать добычу в дальнейшем, передает «РИА Новости».

Как отмечает агентство, решение об сокращении добычи нефти в Ливии и Нигерии было принято участниками соглашения ОПЕК+ в конце ноября 2017 года.