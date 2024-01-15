Встреча по мирному урегулированию на Украине, прошедшая в швейцарском Давосе, завершилась без существенного решения. Об этом написала британская газета The Independent в понедельник, 15 января.

«Представители более чем 83 стран приняли участие в четвертой и последней такой встрече советников по национальной безопасности, но не было найдено общей точки зрения для прекращения конфликта, который, похоже, зашел в тупик», — говорится в статье.

В материале приводятся слова министра иностранных дел Швейцарии, который сообщил, что встреча «помогла прояснить некоторые моменты для будущих обсуждений, но было ясно, что ни одна из воюющих сторон не хочет идти на территориальные уступки».

Он признал «множество проблем в этом процессе и сказал, что участники переговоров работают над тем, чтобы «скорректировать» мелкий шрифт мирной «формулы», чтобы сделать ее более приемлемой для России.

«Украина надеялась достичь соглашения о встрече лидеров на высшем уровне для продвижения мирных переговоров и заручиться поддержкой своего мирного плана из 10 пунктов, но в воскресенье никаких договоренностей достигнуто не было», — указали авторы.

В материале также отмечается, что на встрече отсутствовали представители Китая и РФ.

Авторы напомнили, что Россия, которая не была приглашена на встречу, не принимает план президента Украины Владимира Зеленского и считает, что говорить о мире без ее участия абсурдно.

«На данный момент Россия не готова сделать какой-либо шаг или пойти на уступки. <…> Наивно было бы полагать, что Россия примет приглашение», — отметил Кассис. Он добавил также, что это четвертое обсуждение «может стать последним на этом уровне». Ранее подобные дискуссии проходили в Дании, Саудовской Аравии и на Мальте.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что встреча советников по национальной безопасности по украинской «формуле мира», проходившая в Давосе в преддверии Всемирного экономического форума – 2024 (ВЭФ), завершилась без четкого плана. Кроме того, украинская сторона не смогла заручиться поддержкой среди стран Глобального Юга.

Так называемая формула мира была предложена Зеленским в ноябре 2022 года. Она состоит из 10 пунктов, выполнение которых будет якобы способствовать прекращению конфликта.

После завершения встречи высокопоставленный представитель Евросоюза сообщил, что некоторые страны Юга указали на важность учитывать потребности России. При этом глава офиса президента Украины Андрей Ермак на пресс-конференции по итогам встречи по «формуле мира» Зеленского заявил, что Киев не согласится на заморозку конфликта.

Комментируя в интервью «Известиям» прошедшую встречу, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Сергеевна Журова указала на то, что встреча провалилась, поскольку большинство стран перестало доверять президенту Украины. К тому же, по ее словам, боевые действия затягиваются, а Европа точно не ожидала этого. При этом Киев сейчас как бы напрягает Евросоюз и просит еще денег, а Европе совсем не хочется их добавлять.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что встреча по украинской «формуле мира» является разговорами ради разговоров, а подобный процесс не может быть направлен на достижение результата.

В декабре прошедшего года глава МИД РФ Сергей Лавров также назвал «формулу мира» Зеленского плодом больного воображения, подчеркнув, что ее суть в том, чтобы вернуть Россию к границам 1991 года, а не энергетическая и продовольственная безопасность Украины. Помимо этого, министр назвал очковтирательством все попытки Запада привести Киев к победе в конфликте. До этого, 23 сентября, Лавров сообщил, что украинская формула абсолютно нереализуема.

Россия продолжает проведение специальной операции по защите населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее начале было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.