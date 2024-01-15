Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова прокомментировала «секретный план» бундесвера по столкновению с РФ
Мир
Японцы рассказали об «огненном шаре» в небе над страной
Политика
В ГД после «секретного плана» бундесвера указали на нежелание НАТО идти к миру
Мир
FT назвала совместное фото единственным достижением встречи по Украине в Давосе
Политика
Песков назвал встречу в Давосе по «формуле мира» Киева пустыми разговорами
Политика
В Совфеде заявили об исчерпании человеческих ресурсов на Украине
Политика
В Кремле прокомментировали визит главы МИД Северной Кореи в РФ
Мир
Песков назвал «абсолютным позором» высылку российских пенсионеров из стран Балтии
Здоровье
Выявлен механизм превращения острого заболевания в хроническое
Общество
Wildberries продолжает устанавливать связь с 12 сотрудниками сгоревшего склада
Авто
Производство автомобилей в РФ в 2023 году выросло на 16%
Экономика
Курс евро опустился до 96 рублей впервые с 23 ноября 2023 года
Авто
Россияне в декабре купили рекордное число машин за два года
Общество
Синоптик рассказал о погоде на неделю в Москве
Армия
Песков переадресовал в МО вопрос о возможной потере военных самолетов
Сюжет:

В ГД связали провал встречи по Украине в Давосе с потерей доверия к Зеленскому

Депутат Журова: большинство стран уже перестали доверять словам Зеленского
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Встреча в швейцарском Давосе по украинской «формуле мира» провалилась, так как большинство стран перестало доверять президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом «Известиям» 15 января заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Сергеевна Журова.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что встреча советников по национальной безопасности по украинской «формуле мира», прошедшая в Давосе, завершилась без четкого плана. Кроме того, украинская сторона не смогла заручиться поддержкой среди стран глобального Юга.

«Большинство стран уже перестали доверять словам Зеленского, потому что они не видят результатов, которые он им обещал, хотя их и быть не может. К тому же боевые действия затягиваются, а Европа точно не ожидала этого. При этом Киев сейчас как бы напрягает Евросоюз и просит еще денег, а Европе совсем не хочется их добавлять», — считает Журова.

Надеялся на Давос: «формула Зеленского» терпит неудачу
План Украины не находит поддержки у стран Глобального Юга

Встреча прошла за день до начала Всемирного экономического форума – 2024 (ВЭФ) в Давосе, который продлится до 19 января. В ходе мероприятия глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис отметил, что Россия должна принимать участие в обсуждении мирного урегулирования украинского конфликта.

Также высокопоставленный представитель Евросоюза после переговоров сообщил, что некоторые страны Юга указали на важность учитывать потребности России.

При этом глава офиса президента Украины Андрей Ермак на пресс-конференции по итогам встречи по «формуле мира» Зеленского заявил, что Киев не согласится на заморозку конфликта.

Как подчеркнул официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, встреча по украинской «формуле мира» в Давосе является разговорами ради разговоров, а подобный процесс не может быть направлен на достижение результата.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024