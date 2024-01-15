В ГД связали провал встречи по Украине в Давосе с потерей доверия к Зеленскому
Встреча в швейцарском Давосе по украинской «формуле мира» провалилась, так как большинство стран перестало доверять президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом «Известиям» 15 января заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Сергеевна Журова.
Накануне агентство Bloomberg сообщило, что встреча советников по национальной безопасности по украинской «формуле мира», прошедшая в Давосе, завершилась без четкого плана. Кроме того, украинская сторона не смогла заручиться поддержкой среди стран глобального Юга.
«Большинство стран уже перестали доверять словам Зеленского, потому что они не видят результатов, которые он им обещал, хотя их и быть не может. К тому же боевые действия затягиваются, а Европа точно не ожидала этого. При этом Киев сейчас как бы напрягает Евросоюз и просит еще денег, а Европе совсем не хочется их добавлять», — считает Журова.
Встреча прошла за день до начала Всемирного экономического форума – 2024 (ВЭФ) в Давосе, который продлится до 19 января. В ходе мероприятия глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис отметил, что Россия должна принимать участие в обсуждении мирного урегулирования украинского конфликта.
Также высокопоставленный представитель Евросоюза после переговоров сообщил, что некоторые страны Юга указали на важность учитывать потребности России.
При этом глава офиса президента Украины Андрей Ермак на пресс-конференции по итогам встречи по «формуле мира» Зеленского заявил, что Киев не согласится на заморозку конфликта.
Как подчеркнул официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, встреча по украинской «формуле мира» в Давосе является разговорами ради разговоров, а подобный процесс не может быть направлен на достижение результата.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.