Что и требовалось исчерпать: у США больше нет денег для Украины

США становится еще сложнее найти финансирование для Украины. По мере того, как продолжаются военные действия в Газе, Вашингтон теперь распыляется еще и на борьбу с йеменскими хуситами. Национальные ВВС вместе с Великобританией начали активные действия в рамках объявленной операции в Красном море, нанося масштабные удары по позициям группировки. Кроме того, ситуация на Тайване после выборов может заставить сконцентрировать американские ВС в регионе. На этом фоне в Белом доме официально заявили, что остановили поставки оружия Украине из-за исчерпания средств. Что будет с поддержкой Киева — в материале «Известий».

США прекратили поставки оружия на Украину

США заявили о прекращении поставок вооружения на Украину. Это связано с тем, что средства, выделяемые конгрессом, исчерпаны. «Помощь, которую мы оказывали, в настоящее время приостановлена. Мы выпустили последний пакет помощи, для поддержки которого у нас было финансирование», — прокомментировал ситуацию координатор Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби. Речь идет о транше в $250 млн, который Киеву выделили в конце декабря 2023 года.

Фото: commons.wikimedia.org/U.S. Embassy Kyiv Ukraine

На заявление отреагировали в Москве. «В США идут внутренние дебаты, всё больше представителей власти интересуются, куда тратятся деньги американских налогоплательщиков, а ответ очевиден — многие это видят», — прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Куда идут налоги, интересует и самих плательщиков. А негативные настроения среди граждан США по этому поводу напрямую влияют на поддержку демократов и лично президента Джо Байдена в преддверии выборов 2024 года, которые состоятся в ноябре. Издание The Daily Telegraph в январе представило результаты последнего опроса. Оказалось, что треть избирателей в шести колеблющихся штатах (Аризоне, Флориде, Джорджии, Мичигане, Северной Каролине и Пенсильвании) считают, что власти потратили «слишком много» на поддержку Украины. Значительное число респондентов в пяти из шести штатов и вовсе настаивают на сокращении будущей помощи.

— Среднестатический американец не видит причины, по которой его кровно заработанные доллары должны идти на поддержку иностранной армии, потерпевшей неудачу в контрнаступлении и чей лидер подбадривал члена гестапо в канадском парламенте (имеется в виду чествование бывшего военнослужащего пехотной дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунку в сентябре 2023 года как «ветерана борьбы против русских» на заседании парламента Канады в честь визита президента Украины Владимира Зеленского. — «Известия»), — отметил главный редактор американского журнала Covert Action Джереми Кузмаров.

Фото: commons.wikimedia.org/U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Даже если финансирование возобновится, ожидать той же поддержки не придется. С начала СВО администрация президента Джо Байдена и конгресс направили Украине более $75 млрд, включая гуманитарную, финансовую и военную помощь. В начале января 2024 года представитель Госдепа Мэттью Миллер заверил, что США продолжат поддерживать Киев сколько потребуется. При этом, как отметил спикер, это не значит, что помощь будет на уровне 2022 и 2023 годов.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что без западной помощи ВСУ начнут отступать. Американские эксперты и вовсе предупреждают о катастрофических последствиях для Киева. Член консультативной группы Объединенного комитета начальников штабов ВС США по трансформации Макс Бут отметил в интервью The Washington Post, что неспособность США поддержать Украину обернется «величайшей внешнеполитической ошибкой», по крайней мере, с момента вторжения в Ирак в 2003 году.

Пока «спасать» Украину в срочном порядке начала Великобритания, крупнейший после США поставщик военной помощи Киеву. 12 января британский премьер Риши Сунак приехал с визитом к Владимиру Зеленскому. Лидеры подписали договор о гарантиях безопасности Украине сроком на 10 лет. Таким образом, Великобритания стала первой страной из G7, заключившей конкретное соглашение, которое было обещано на саммите НАТО в Вильнюсе в 2023 году. Оно обязывает Лондон предоставлять разведданные, обеспечивать кибербезопасность, проводить медицинскую и военную подготовку, сотрудничать в оборонной промышленности. Также еще до встречи на Даунинг-стрит заявили, что в 2024–2025 годах выделят помощь на сумму £2,5 млрд ($3,1 млрд). Из них не менее £200 млн пойдут на закупку дронов. Это будет крупнейшая поставка БПЛА в Украину.

Фото: REUTERS/Stefan Rousseau/Pool

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что размещение Великобританией их официального воинского контингента на Украине будет означать объявление войны России. При этом стоит отметить, что соглашение по гарантиям безопасности, подписанное Киевом и Лондоном, не содержит положений о непосредственном участии Великобритании в конфликте с РФ или размещении войск королевства на территории Украины. Это следует из текста документа, опубликованного на сайте Зеленского.

Справятся ли США со всеми конфликтами

Конгресс США с прошлой осени не может согласовать средства для Украины. Найти деньги стало еще сложнее с началом войны Израиля с ХАМАС в секторе Газа. Президент Джо Байден пытался использовать ситуацию, предложив конгрессу объединенный пакет помощи и Украине, и Израилю, чтобы законодателям было сложнее отклонить предложение. Помимо внушительной суммы в $61 млрд для Киева администрация заодно включила туда средства на поддержку Израиля, гумпомощь жителям Палестины, укрепление безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также на границе США и Мексики. Однако ничего не вышло.

Республиканцы посчитали финансирование укрепления безопасности на границе недостаточным, заявив, что интересы Соединенных Штатов выше интересов Украины. Тем временем в конгрессе активизировались обсуждения законопроекта о конфискации замороженных российских активов для передачи Киеву. Его уже одобрил комитет по иностранным делам палаты представителей, а накануне стало известно, что законопроект «в целом» поддерживает и администрация Байдена.

Израильские солдаты в секторе Газа Фото: REUTERS/Israel Defense Forces/Handout

Противостояние Израиля и ХАМАС привело к созданию еще несколько очагов эскалации на Ближнем Востоке. Помимо финансирования военной операции ЦАХАЛ в Газе США вынуждены сдерживать и другие организации, выступающие в поддержку палестинского населения. На юге Ливана безопасности региона угрожает «Хезболла», а в Йемене — «Ансар-Аллах». Обе поддерживают Иран, находящийся в продолжительной конфронтации с США. Последняя же группировка в лице йеменских хуситов забрала на себя значительную часть внимания Вашингтона. Хуситы в знак протеста против действий Израиля в Газе уже почти два месяца обстреливают суда, проходящие через Красное море. Через этот маршрут идет около 10–12% мировой торговли, что дало США формальный повод в виде защиты свободной навигации анонсировать операцию с участием ВМС еще девяти стран, включая Великобританию, Канаду, Францию, Испанию, Италию.

Накануне американские и британские силы нанесли массированный удар по десяткам военных объектов хуситов. Россия осудила действия Вашингтона и Лондона. Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала удары прямой угрозой глобальному миру и безопасности.

Штаты могут окончательно увязнуть в Ближнем Востоке и еще больше отдалиться от проблемы с Украиной, так как их фундаментальная задача — «поддержание ауры американской мощи», отметил аналитик из США Алекс Крайнер. Примечательно: эксперты из Центра стратегических и международных исследований (CSIS) в Соединенных Штатах еще в исследовании 1988 года пришли к выводу, что «разрыв между возможностями и авторитетом США может еще больше увеличиться по мере того, как мир становится всё более многополярным».

Американские и британские силы наносят массированный удар по военному объекту хуситов Фото: Global Look Press/Wang Shang

Кроме того, выборы на Тайване, прошедшие 13 января, могут накалить геополитическую обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который США также пытаются контролировать. Тем более, что кандидат от правящей партии Тайваня Лай Циндэ, выступающий за независимость острова, заявил, что победил на выборах главы администрации. Кандидаты от оппозиции Хоу Юи и Кэ Вэньчжэ, выступающие за диалог с КНР, признали поражение на выборах.



В случае действий со стороны Китая с целью объединения с Тайванем, который Пекин считает своей провинцией, Вашингтону придется защищать статус-кво.

— Помощь США Украине сталкивается с двумя серьезными проблемами. Первая — денежная. Бюджет военных расходов на этот финансовый год уже определен. Белый дом утверждает, что помощь Киеву достигла своего максимума, учитывая выделение военных активов Израилю, а также опасения по поводу Китая и Тайваня. Вторая — политическая. В преддверии выборов, учитывая то, что республиканцы против военной помощи Украине, администрация Байдена не хочет вступать в борьбу с конгрессом, которую, по ее мнению, она проиграет, — рассказал «Известиям» профессор Университета Уэйна в Детройте Саид Хан.

Обе проблемы позволяют предположить, что поддержка Киева Вашингтоном больше не в приоритете, сделал вывод Хан. Однако у США, на самом деле, хватит денег и на Украину, и на всё остальное, заявил «Известиям» старший научный сотрудник Института политических исследований Католического университета Америки в Вашингтоне Герберт Регинбогин. При необходимости США будут соблюдать военные обязательства, пока не настанет тот момент, когда дальше — только ввод сухопутных войск, подчеркнул профессор.