Плохой сигнал: как кризис в Йемене повлияет на Украину

В пятницу, 12 января, западная коалиция нанесла удары по хуситам в Йемене, война на Ближнем Востоке вышла на новый виток. Происходящее может серьезно изменить характер украинского конфликта. Киев и без этого не получает обещанной Вашингтоном и Брюсселем помощи, теперь проблемы еще больше усугубятся. Кроме того, удары по Йемену уже привели к росту цен на нефть. «Известия» разбирались в ситуации.

Что происходит в Йемене

Западная коалиция во главе с США и Великобританией нанесла удары по хуситам в Йемене. Представители Вашингтона и Лондона сообщили, что били по системам ПВО, складам и местам запуска беспилотников и ракет, всего нанесли удары по 60 объектам. Арабские СМИ зафиксировали взрывы и пожары в городах Сана, Саада, Ходейда и других.

В Вашингтоне бомбардировки назвали ответом на действия хуситов в Красном море. Там боевики на протяжении трех месяцев атакуют корабли Израиля и его союзников, это нанесло большой урон торговле западных стран и привело к удорожанию ряда товаров. В американском руководстве после завершения атаки сообщили, что достигли всех поставленных целей. «Удары по позициям хуситов завершены, но мы оставляем за собой право ответить, если угрозы продолжатся», — заявил телеканалу Al Jazeera неназванный американский чиновник.

Взлет истребителя из неизвестной локации для нанесения воздушных ударов по военным объектам в Йемене Фото: REUTERS/US Central Command

Со своей стороны хуситы сообщили, что в результате ударов погибли пять военных, шесть человек получили ранения. Повстанцы при этом пригрозили своим ответом и подчеркнули, что Красное и Аравийское моря останутся закрытыми до полного прекращения боевых действий в секторе Газа. «Наши вооруженные силы хорошо подготовлены. Америке и Британии придется заплатить высокую цену и нести ужасные последствия своей вопиющей агрессии», — сказал представитель йеменских властей Хусейн Аль-Эззи.

Россия после произошедшего назвала удары США и Британии по Йемену нелегитимными. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков напомнил, что ранее Совбез ООН принял резолюцию с осуждением хуситов, но документ не предоставлял права наносить по ним удары. «Страны, которые нанесли удар, пытались подвести под свои действия международную правовую основу, но эта попытка не увенчалась успехом», — подчеркнул Песков, добавив, что Москва также призывает и йеменцев отказаться от «неверной практики» в Красном море.

Как йеменский кризис повлияет на Украину

Новый виток ближневосточной войны может серьезно сказаться на Украине. Во-первых, внимание крупнейших западных медиа и всего международного сообщества может переключиться на события в Красном море, а проблемы Киева отойдут на второй план. В таких условиях команде Зеленского будет сложнее добиваться поддержки и склонять на свою сторону колеблющихся политиков.

Во-вторых, дополнительные сложности возникнут с западной помощью. Украина и без событий в Йемене испытывает серьезные трудности. В прошлом году США так и не согласовали пакет на $61 млрд, после зимних каникул демократы и республиканцы смогли договориться по параметрам нового госбюджета, но вопрос помощи Украине снова был вынесен за скобки. При этом 11 января в Белом доме сообщили, что прекратили поставки Киеву оружия и военной техники, так как выделенные ранее средства исчерпались.

Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Похожая ситуация сложилась в Евросоюзе, где не смогли согласовать пакет помощи в размере €50 млрд. По данным СМИ, сейчас европейские дипломаты разрабатывают новый план действий, который предполагает финансирование Киева из внебюджетных средств. При этом деньги якобы будут выделяться не целиком, а частями, при строгом контроле за их расходованием. Ожидается, что эти предложения рассмотрят на саммите ЕС 1 февраля.

Понятно, что ситуация в Йемене может дополнительно осложнить переговоры. При этом на Украине уже распространяются панические настроения. Президент Зеленский в ходе своего визита в Латвию заявил, что без западной поддержки 11 млн украинских пенсионеров не получат пенсии. Критическая ситуация сложилась и в ВСУ, где говорят, что без новых пакетов помощи будут исключительно отступать.

Третий важный момент касается цен на нефть. После новостей об ударах по Йемену они уже выросли почти на 4% и превысили $80 за баррель марки Brent. Главной причиной агентство Bloomberg назвало опасения по поводу дальнейшей эскалации. По мнению экспертов, если к конфликту подключится Иран или Саудовская Аравия, то под угрозой окажется добыча и маршруты доставки нефти во всем регионе. Если тренд на рост цен будет долгосрочным, то увеличатся доходы российского бюджета.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Что говорят эксперты

Политолог Дмитрий Родионов утверждает, что характер боевых действий в Йемене сложно предугадать.

— Я считаю, что США не собираются начинать полномасштабную войну, ограничатся несколькими демонстративными ударами. Используют их для пиара президента Байдена, привлечения на его сторону части республиканского электората. Полномасштабная война, особенно в предвыборный год, Вашингтону невыгодна. Но я бы и ее не исключал. Возможно, хуситы как-то резко ответят, смогут повысить ставки, тогда западной коалиции придется втягиваться в конфликт, — рассуждает он.

Эксперт добавляет, что происходящее неприятно для Украины.

Последствия авиаудара, нанесенного Соединенными Штатами и Великобританией, вблизи Саны в Йемене, 12 января 2024 года Фото: Global Look Press/Xinhua/Wang Shang

— Я не думаю, что Запад полностью откажется от поддержки Киева, но дополнительные сложности возможны. Характерно, что йеменский кризис разразился накануне форума в Давосе, где Зеленский собирался напомнить о себе и своей стране. Теперь, видимо, положение Киева осложнится, споры по поводу поддержки Украины в США станут еще острее, — заключает Родионов.

Ночью 12 января США и Великобритания совершили обстрел ряда городов Йемена, включая столицу страны Сану. Для нападения были использованы истребители и крылатые ракеты «Томагавк». Президент США Джо Байден назвал действия против хуситов оборонительными. Развитие ситуации — в фотогалерее «Известий» Фото: REUTERS/Khaled Abdullah Эскалация в отношениях США и Йемена началась на фоне действий Израиля в секторе Газа Фото: Getty Images/Mohammed Hamoud Арабская республика резко осудила наземную операцию Израиля, поддерживаемого Соединенными Штатами Фото: Global Look Press/dpa/Hani Al-Ansi Истребители RAF Typhoon ВВС США, которые использовались для бомбардировки Йемена Фото: REUTERS/UK MOD/Sgt Lee Goddard Йеменские хуситы осуществили захват нескольких торговых судов, находившихся в акватории Красного моря Фото: REUTERS/US Central Command В ответ на это США и Великобритания приняли решение о ликвидации военных объектов на территории Йемена Фото: REUTERS/UK MOD/Sgt Lee Goddard По словам президента США Байдена, совместную с британскими ВВС атаку поддержали Австралия, Бахрейн, Канада и Нидерланды Фото: соцсети Митинги в поддержку йеменских хуситов прокатились по ряду стран Фото: REUTERS/Khaled Abdullah Демонстрация в Иране, требующая от США прекратить боевые действия Фото: Getty Images/Anadolu/Fatemeh Bahrami Лидеры хуситов заявили, что готовы «поджечь весь регион» в ответ на нападение Запада Фото: REUTERS/Khaled Abdullah Бомбардировка Йемена стала первой с 2016 года и продолжалась около часа Фото: Getty Images/Anadolu/Fatemeh Bahrami По предварительным данным, в результате обстрелов погибли пять человек, еще шестеро получили ранения Фото: Getty Images/Anadolu/Fatemeh Bahrami Официальные лица США и Великобритании заявили, что удары полностью достигли своей цели, новые атаки не планируются Фото: REUTERS/Khaled Abdullah

Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев говорит, что для США решить вопрос в Йемене важнее, чем разобраться с украинским кризисом.