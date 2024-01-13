 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Киевский эксперт рассказал об ударах ВС РФ по объектам логистики ВСУ
Мир
СМИ сообщили об отсутствии проверок местоположения немецкого оружия на Украине
Наука и техника
«Роскосмос» сообщил о поднятии высоты орбиты МКС почти на 3 км
Мир
В ООН назвали удары США по Йемену провокацией расширения конфликта
Общество
МВД объявило в розыск вступившего в ряды ВСУ экс-вице-президента Газпромбанка
Происшествия
Аэропорт в Архангельске временно закрыт из-за выкатившегося за пределы ВПП самолета
Мир
Постпред Израиля предложил отправить ООН под суд в Гааге
Мир
На теле погибшей в Кемере россиянки не обнаружили следов насилия
Мир
Арахамия заявил об отсутствии необходимой подготовки у мобилизованных бойцов ВСУ
Происшествия
Пожар произошел в ресторане в центре Москвы
Страна
Две купели организуют в Чите на Крещение
Общество
Победителями конкурса Фонда президентских грантов в 2024 году стали 1559 НКО
Общество
Сотрудники МЧС спасли четверых пропавших детей на Алтае
Общество
В Крыму сотрудники МЧС спасли 15 котов при пожаре
Мир
В США опубликовали последнюю записку умершего в тюрьме журналиста Гонсало Лиры
/

Плохой сигнал: как кризис в Йемене повлияет на Украину

Эксперты рассказали о последствиях нового конфликта
Фото: REUTERS/US Central Command
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В пятницу, 12 января, западная коалиция нанесла удары по хуситам в Йемене, война на Ближнем Востоке вышла на новый виток. Происходящее может серьезно изменить характер украинского конфликта. Киев и без этого не получает обещанной Вашингтоном и Брюсселем помощи, теперь проблемы еще больше усугубятся. Кроме того, удары по Йемену уже привели к росту цен на нефть. «Известия» разбирались в ситуации.

Что происходит в Йемене

Западная коалиция во главе с США и Великобританией нанесла удары по хуситам в Йемене. Представители Вашингтона и Лондона сообщили, что били по системам ПВО, складам и местам запуска беспилотников и ракет, всего нанесли удары по 60 объектам. Арабские СМИ зафиксировали взрывы и пожары в городах Сана, Саада, Ходейда и других.

В Вашингтоне бомбардировки назвали ответом на действия хуситов в Красном море. Там боевики на протяжении трех месяцев атакуют корабли Израиля и его союзников, это нанесло большой урон торговле западных стран и привело к удорожанию ряда товаров. В американском руководстве после завершения атаки сообщили, что достигли всех поставленных целей. «Удары по позициям хуситов завершены, но мы оставляем за собой право ответить, если угрозы продолжатся», — заявил телеканалу Al Jazeera неназванный американский чиновник.

Взлет истребителя из неизвестной локации для нанесения воздушных ударов по военным объектам в Йемене

Взлет истребителя из неизвестной локации для нанесения воздушных ударов по военным объектам в Йемене

Фото: REUTERS/US Central Command

Со своей стороны хуситы сообщили, что в результате ударов погибли пять военных, шесть человек получили ранения. Повстанцы при этом пригрозили своим ответом и подчеркнули, что Красное и Аравийское моря останутся закрытыми до полного прекращения боевых действий в секторе Газа. «Наши вооруженные силы хорошо подготовлены. Америке и Британии придется заплатить высокую цену и нести ужасные последствия своей вопиющей агрессии», — сказал представитель йеменских властей Хусейн Аль-Эззи.

Россия после произошедшего назвала удары США и Британии по Йемену нелегитимными. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков напомнил, что ранее Совбез ООН принял резолюцию с осуждением хуситов, но документ не предоставлял права наносить по ним удары. «Страны, которые нанесли удар, пытались подвести под свои действия международную правовую основу, но эта попытка не увенчалась успехом», — подчеркнул Песков, добавив, что Москва также призывает и йеменцев отказаться от «неверной практики» в Красном море.

Как йеменский кризис повлияет на Украину

Новый виток ближневосточной войны может серьезно сказаться на Украине. Во-первых, внимание крупнейших западных медиа и всего международного сообщества может переключиться на события в Красном море, а проблемы Киева отойдут на второй план. В таких условиях команде Зеленского будет сложнее добиваться поддержки и склонять на свою сторону колеблющихся политиков.

Во-вторых, дополнительные сложности возникнут с западной помощью. Украина и без событий в Йемене испытывает серьезные трудности. В прошлом году США так и не согласовали пакет на $61 млрд, после зимних каникул демократы и республиканцы смогли договориться по параметрам нового госбюджета, но вопрос помощи Украине снова был вынесен за скобки. При этом 11 января в Белом доме сообщили, что прекратили поставки Киеву оружия и военной техники, так как выделенные ранее средства исчерпались.

всу
Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Похожая ситуация сложилась в Евросоюзе, где не смогли согласовать пакет помощи в размере €50 млрд. По данным СМИ, сейчас европейские дипломаты разрабатывают новый план действий, который предполагает финансирование Киева из внебюджетных средств. При этом деньги якобы будут выделяться не целиком, а частями, при строгом контроле за их расходованием. Ожидается, что эти предложения рассмотрят на саммите ЕС 1 февраля.

Понятно, что ситуация в Йемене может дополнительно осложнить переговоры. При этом на Украине уже распространяются панические настроения. Президент Зеленский в ходе своего визита в Латвию заявил, что без западной поддержки 11 млн украинских пенсионеров не получат пенсии. Критическая ситуация сложилась и в ВСУ, где говорят, что без новых пакетов помощи будут исключительно отступать.

Со страхом и сомнениями: на Западе не уверены в дальнейшем будущем Украины
Президент Франции намекнул на усталость США и ЕС от российско-украинского конфликта

Третий важный момент касается цен на нефть. После новостей об ударах по Йемену они уже выросли почти на 4% и превысили $80 за баррель марки Brent. Главной причиной агентство Bloomberg назвало опасения по поводу дальнейшей эскалации. По мнению экспертов, если к конфликту подключится Иран или Саудовская Аравия, то под угрозой окажется добыча и маршруты доставки нефти во всем регионе. Если тренд на рост цен будет долгосрочным, то увеличатся доходы российского бюджета.

танкер
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Что говорят эксперты

Политолог Дмитрий Родионов утверждает, что характер боевых действий в Йемене сложно предугадать.

— Я считаю, что США не собираются начинать полномасштабную войну, ограничатся несколькими демонстративными ударами. Используют их для пиара президента Байдена, привлечения на его сторону части республиканского электората. Полномасштабная война, особенно в предвыборный год, Вашингтону невыгодна. Но я бы и ее не исключал. Возможно, хуситы как-то резко ответят, смогут повысить ставки, тогда западной коалиции придется втягиваться в конфликт, — рассуждает он.

Эксперт добавляет, что происходящее неприятно для Украины.

Последствия авиаудара, нанесенного Соединенными Штатами и Великобританией, вблизи Саны в Йемене

Последствия авиаудара, нанесенного Соединенными Штатами и Великобританией, вблизи Саны в Йемене, 12 января 2024 года

Фото: Global Look Press/Xinhua/Wang Shang

— Я не думаю, что Запад полностью откажется от поддержки Киева, но дополнительные сложности возможны. Характерно, что йеменский кризис разразился накануне форума в Давосе, где Зеленский собирался напомнить о себе и своей стране. Теперь, видимо, положение Киева осложнится, споры по поводу поддержки Украины в США станут еще острее, — заключает Родионов.

Авиаудары западной коалиции по Йемену
Ночью 12 января США и Великобритания совершили обстрел ряда городов Йемена, включая столицу страны Сану. Для нападения были использованы истребители и крылатые ракеты «Томагавк». Президент США Джо Байден назвал действия против хуситов оборонительными. Развитие ситуации — в фотогалерее «Известий»
Фото: REUTERS/Khaled Abdullah
Авиаудары западной коалиции по Йемену
Эскалация в отношениях США и Йемена началась на фоне действий Израиля в секторе Газа
Фото: Getty Images/Mohammed Hamoud
Авиаудары западной коалиции по Йемену
Арабская республика резко осудила наземную операцию Израиля, поддерживаемого Соединенными Штатами
Фото: Global Look Press/dpa/Hani Al-Ansi
Авиаудары западной коалиции по Йемену
Истребители RAF Typhoon ВВС США, которые использовались для бомбардировки Йемена
Фото: REUTERS/UK MOD/Sgt Lee Goddard
Авиаудары западной коалиции по Йемену
Йеменские хуситы осуществили захват нескольких торговых судов, находившихся в акватории Красного моря
Фото: REUTERS/US Central Command
Авиаудары западной коалиции по Йемену
В ответ на это США и Великобритания приняли решение о ликвидации военных объектов на территории Йемена
Фото: REUTERS/UK MOD/Sgt Lee Goddard
Авиаудары западной коалиции по Йемену
По словам президента США Байдена, совместную с британскими ВВС атаку поддержали Австралия, Бахрейн, Канада и Нидерланды
Фото: соцсети
Авиаудары западной коалиции по Йемену
Митинги в поддержку йеменских хуситов прокатились по ряду стран
Фото: REUTERS/Khaled Abdullah
Авиаудары западной коалиции по Йемену
Демонстрация в Иране, требующая от США прекратить боевые действия
Фото: Getty Images/Anadolu/Fatemeh Bahrami
Авиаудары западной коалиции по Йемену
Лидеры хуситов заявили, что готовы «поджечь весь регион» в ответ на нападение Запада
Фото: REUTERS/Khaled Abdullah
Авиаудары западной коалиции по Йемену
Бомбардировка Йемена стала первой с 2016 года и продолжалась около часа
Фото: Getty Images/Anadolu/Fatemeh Bahrami
Авиаудары западной коалиции по Йемену
По предварительным данным, в результате обстрелов погибли пять человек, еще шестеро получили ранения
Фото: Getty Images/Anadolu/Fatemeh Bahrami
Авиаудары западной коалиции по Йемену

Официальные лица США и Великобритании заявили, что удары полностью достигли своей цели, новые атаки не планируются

Фото: REUTERS/Khaled Abdullah

Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев говорит, что для США решить вопрос в Йемене важнее, чем разобраться с украинским кризисом.

— Вашингтон добивается создания и активной работы транспортного коридора из Индии в Европу, который должен пройти в том числе по Красному морю. Предполагается, что этот проект будет противовесом логистическим инициативам Китая, помешает продвижению китайских интересов в странах Евросоюза. Это очень важно для Белого дома, который считает своей главной задачей сдерживание КНР. В этом смысле Украина по значимости уступает Йемену, на нее рук у Вашингтона может и не хватить, — подчеркивает он.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024

Прямой эфир